駐日美軍明年春季迎36架「鷹二式」 先派兩架F-15EX戰機參演暖身

圖為降落美軍沖繩嘉手納基地的F-15EX戰機4號機，隸屬駐佛州埃格林基地的第85測評中隊。（駐日美軍嘉手納基地官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本媒體本（7）月在駐日美軍的沖繩嘉手納基地，意外捕捉到2架F-15EX「鷹二式」戰機落地畫面，駐日美軍低調證實，這型機前來「短暫停留」而非提前部署；數日後，美軍確認這兩架戰機進行與嘉手納基地的整合、適應訓練，並配合大規模演習，前來西太平洋部署，不過，實際進駐期程仍維持在隔年春季，預計將有36架同型機進駐，全面接替F-15C/D型機空缺。

美國空軍表示，這兩架F-15EX戰機降落後，與嘉手納基地的人員實施了整合與熟悉化訓練（integration and familiarization training），透過聯合當地單位官兵協同操作，熟悉零件、維保等任務的操作節奏（operational tempo），為隔年的全面進駐做準備。

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隨戰機一同抵日的飛機維護中隊官兵，為F-15EX戰機執行飛行後檢查。（美軍DVIDS網站）飛機維護中隊官兵為F-15EX戰機執行飛行後檢查。這個角度可見該機掛有雷射標定莢艙。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，此次促成F-15EX戰機前來西太平洋停留，是配合正進行中的「堅定太平洋演習」（Resolute Force Pacific 2025, REFORPAC 25），該演習由美國太平洋空軍（PACAF）主辦，動員超過300架軍機，在夏威夷、關島和日本等國際空域施訓，聚焦驗證「彈性戰鬥部署」（ACE）能量。

這次落地嘉手納雖是配合REFORPAC 25演習而來，但據規劃，36架F-15EX戰機將於明年春季進駐嘉手納，接替F-15C/D型機，維持美軍在印太地區的空優部署。（美軍印太司令部官網）

對於兩架F-15EX戰機遠從美國佛州本土，千里迢迢來到沖繩嘉手納，原操作F-15C/D型機的駐日美國空軍第18聯隊指揮官加勒摩爾准將（Brig. Gen. John Gallemore）說，這次的演練不只是預備未來的全面部署，更是美軍未來在此的空優前瞻。對於高度變動的印太地區而言，持續保有決定性的作戰優勢，對穩定區域局勢至關重要。

據規劃，36架F-15EX戰機明年春季將進駐嘉手納，為駐日美軍的空優戰力升級跨出第一步。

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