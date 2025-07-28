泰柬和談前夕先開嗆！泰總理質疑柬埔寨缺誠信 衝突已釀35死

泰國代理總理普譚（圖中前方者）28日自曼谷啟程，飛往馬來西亞與柬埔寨總理洪馬內舉行和平談判。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管和平談判定於今日（28日）登場，泰國與柬埔寨的邊境戰火卻絲毫未歇。根據法新社報導，這場已進入第五天的致命武裝衝突，至今已造成至少35人死亡，超過20萬人流離失所。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）在啟程前往馬來西亞和談前，更罕見地公開質疑柬埔寨「缺乏誠信」，為這場談判的前景蒙上濃厚陰影。

這場由美國總統川普倡議、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）居中斡旋的和平談判，預計於吉隆坡當地時間下午三點（台灣時間同時下午四點）舉行，中國也將派代表團與會。然而，就在和談前夕，泰柬雙方不僅持續交火，更展開了激烈的言詞交鋒，互相指控對方破壞停火努力。

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泰國軍方在聲明中警告，柬埔寨正為一場「大型軍事行動」做準備，並指控柬國狙擊手佔據爭議寺廟、向泰國境內發射火箭彈。柬埔寨國防部發言人則反批，泰國已連續五天以重兵入侵柬埔寨領土，企圖強佔土地。

泰國代理總理普譚在曼谷機場對媒體表示：「根據柬埔寨處理此議題的行徑，我們不相信他們是真心誠意。」泰國外交部更直指，在柬埔寨嚴重缺乏誠信的情況下，任何停火協議都無法達成。

這場衝突的慘重代價正持續攀升。泰國方面已確認有8名士兵與14名平民死亡，超過13.8萬人被迫撤離家園；柬埔寨則證實有5名軍人與8名平民喪生，8萬人流離失所。雙方更互相指控對方使用集束彈藥、砲擊醫院等違反國際法的戰爭罪行。

美國總統川普此前曾致電兩國領袖，敦促雙方「迅速達成」停火，並將此與未來的貿易協議掛鉤。然而，隨著衝突加劇並點燃兩國民族主義情緒，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）原訂於28日舉行的73歲生日公開慶祝活動，也因國家陷入紛爭而被迫取消。

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