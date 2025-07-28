援烏沒免費午餐了 川普政府改採軍售模式助烏後勤

負責開發美國下一代「末日專機」的Sierra Nevada Corporation，如今也獲美國國防部授權，協助烏克蘭建立防空系統維修中心。圖為該公司公開的E-4B後繼機概念圖，凸顯其承接高機密軍工計畫的實力。（圖取自Sierra Nevada Corporation）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國援烏政策出現重大轉變，從無償軍援轉向軍售模式，連攸關戰力維繫的後勤保修，也改為使用者付費。根據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，美國國防安全合作局（DSCA）近日核准兩筆總價3.3億美元（約新台幣97.4億元）的合約，旨在協助烏克蘭維持其美製防空系統與M109自走砲的妥善率。

值得注意的是，負責協助烏克蘭建立空防維修中心的單位，竟是美國新一代「末日專機」（Doomsday Plane）的開發商內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）。該公司雖然並非傳統防空系統製造商，卻以承接美國國防部複雜計畫聞名，包括取代E-4B空中指揮所的「守夜者」（Nightwatch）後繼機開發案。

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這筆價值1.8億美元的空防維護合約，將涵蓋烏克蘭現役一系列美製裝備，從刺針（Stinger）肩射飛彈到愛國者（Patriot）反飛彈系統，以及將美製飛彈整合至蘇聯時期發射車的「科學怪人防空系統」（FrankenSAM）。

烏克蘭空軍公布的「科學怪人防空系統」（FrankenSAM）照片，此系統將美製飛彈整合至蘇聯時期的Buk-M1發射車上。美國最新核准的軍售案，即包含了這類武器的在地維護與後勤服務。（圖：烏克蘭空軍四令部）第二筆價值1.5億美元的合約，則是用於M109自走砲的維修與翻修服務，包含火砲總成重建與機動底盤調整等深度工程，將由原廠BAE系統公司（BAE Systems）在歐洲進行，以縮短後勤鏈。

這兩筆軍售案也反映川普陣營主張「援助應收費」的政策轉向，與拜登政府過去提供逾650億美元的無償軍援形成對比。

報導指出，透過讓烏克蘭採購服務的方式，美國旨在協助其在歐洲建立一個更具韌性的後勤維修中心，確保前線的美製武器能長期維持高妥善率。此舉顯示川普政府意圖打造一種「以售代援」的新軍事合作模式，以反制俄羅斯的持續侵略。

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