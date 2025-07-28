泰國防空網前移 歐製VLMICA飛彈劍指柬埔寨

網路影片顯示，泰國皇家陸軍的VL MICA防空飛彈系統，在與柬埔寨的邊境衝突期間，正處於部署狀態。（圖：Visioner/X）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管泰國與柬埔寨的邊境衝突已見平息曙光，雙方預計將於28日展開會談，但泰國軍方在衝突高峰時的一次關鍵軍事部署，仍被視為談判前夕的強硬表態。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，網路影片顯示，泰國皇家陸軍26日開始部署法製「垂直發射雲母飛彈」（VL MICA）防空系統。此舉不僅凸顯了泰國的防衛決心，更讓外界得以一窺這款歐洲先進飛彈在真實戰區的樣貌。

泰柬兩國自7月24日邊境衝突爆發以來，雙方在達莫安通寺（Ta Muen Thom）等爭議地區的砲火日益猛烈。為反制柬埔寨持續的火箭、火砲攻擊與無人機侵擾，據報泰國軍方已將VL MICA飛彈發射車與雷達，朝前線地區推進。

請繼續往下閱讀...

VL MICA是由歐洲飛彈集團（MBDA）開發的地對空飛彈系統，為其著名的雲母（MICA）空對空飛彈的陸基版本。其設計用於中、短程防空，射程可達20公里，能有效攔截包括無人機、巡弋飛彈與戰機在內的低空威脅。其垂直發射的特性，使其具備360度的全方位防護能力。

‼️???????? ????????The Thai army has begun preparing their sole VL MICA SAM system （battery） for mobilisation.



See the latest updates with us: @visionergeo https://t.co/4gOKaC5VHf pic.twitter.com/f7O4Bs2OVN — Visioner （@visionergeo） July 26, 2025

泰國於2017年簽訂採購合約，是東南亞第一個採用這款歐製防空系統的國家。此次部署，是VL MICA系統首次在全球高度緊張的衝突區進行作戰部署。儘管目前尚未有證實的發射紀錄，但其在真實戰場上的出現，已為開發商MBDA提供了一個驗證其作戰性能的絕佳機會。

一旦VL MICA在衝突中成功攔截目標，將使其立刻躋身「實戰驗證」（combat-proven）的武器行列，這對MBDA的全球出口戰略，將具有不可估量的價值。

此次部署凸顯了曼谷當局的戰略決心，即在面對真實威脅時，將毫不猶豫地動用其最先進的西方製武器系統。這場東南亞的邊境衝突，其後續發展不僅牽動兩國關係，更可能意外地成為一款歐洲明星武器的實戰首秀舞台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法