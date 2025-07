泰國防空網前移 歐製VLMICA飛彈劍指柬埔寨

網路影片顯示,泰國皇家陸軍的VL MICA防空飛彈系統,在與柬埔寨的邊境衝突期間,正處於部署狀態。(圖:Visioner/X)

涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕儘管泰國與柬埔寨的邊境衝突已見平息曙光,雙方預計將於28日展開會談,但泰國軍方在衝突高峰時的一次關鍵軍事部署,仍被視為談判前夕的強硬表態。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導,網路影片顯示,泰國皇家陸軍26日開始部署法製「垂直發射雲母飛彈」(VL MICA)防空系統。此舉不僅凸顯了泰國的防衛決心,更讓外界得以一窺這款歐洲先進飛彈在真實戰區的樣貌。

泰柬兩國自7月24日邊境衝突爆發以來,雙方在達莫安通寺(Ta Muen Thom)等爭議地區的砲火日益猛烈。為反制柬埔寨持續的火箭、火砲攻擊與無人機侵擾,據報泰國軍方已將VL MICA飛彈發射車與雷達,朝前線地區推進。

請繼續往下閱讀...

VL MICA是由歐洲飛彈集團(MBDA)開發的地對空飛彈系統,為其著名的雲母(MICA)空對空飛彈的陸基版本。其設計用於中、短程防空,射程可達20公里,能有效攔截包括無人機、巡弋飛彈與戰機在內的低空威脅。其垂直發射的特性,使其具備360度的全方位防護能力。

‼️???????? ????????The Thai army has begun preparing their sole VL MICA SAM system (battery) for mobilisation.



See the latest updates with us: @visionergeo https://t.co/4gOKaC5VHf pic.twitter.com/f7O4Bs2OVN