美海軍上將：除非美國造船速度加倍 否則無法出售潛艦給澳洲

美國海軍作戰部長考德爾警告，美國造艦速度太慢，恐難以向澳洲出售維吉尼亞級核潛艦。圖為美軍明尼蘇達號（USS Minnesota）核動力攻擊潛艦。（路透檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍艦隊司令部司令、海軍作戰部長提名人考德爾（Daryl Caudle）向聯邦參議院軍事委員會警告，除非美國加倍造艦，否則澳洲將無法依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）接收美國核潛艦，因為如此一來，美國就無法滿足自身國防需求。

英國《衛報》28日報導，考德爾在參院軍委會聽證會上，稱讚澳洲皇家海軍官兵是「令人難以置信的潛艦兵」，但如果美國不將潛艦製造速度提高一倍，就不能像澳洲出售任何維吉尼亞級核潛艦，因為這樣就無法滿足自身國防需求。他更坦率表示，沒有什麼「靈丹妙藥」可以提升美國僵化的造艦能力。

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美國政府數據顯示，美國潛艦艦隊的數量比目標低了4分之1，而美國潛艦的製造速度，僅為滿足自身國防需求所需速度的一半再多一點。

美國海軍估計，美方必須以每年2艘的速度建造維吉尼亞級潛艦才能滿足自身需求，而能夠每年建造2.33艘，才能有足夠的潛艦出售給澳洲。但考德爾表示，目前海軍僅以每年約1.13艘的速度建造該型潛艦。

考德爾表示，澳洲進行水下作戰的能力毋庸置疑，但眾所皆知，潛艦交付速度並不符合履行AUKUS協議「第一支柱」的要求，因此五角大廈正在對該協議進行審查。澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也表示，維吉尼亞級潛艦永遠不會抵達澳洲的可能性「非常非常高」。

在AUKUS協議的第一支柱階段，澳洲計畫從2032年起，從美國購買3至5艘維吉尼亞級核動力潛艦。英國將在2030年代末期，為英國皇家海軍建造第一艘AUKUS級潛艦。第一艘澳洲製造的AUKUS潛艦則將於2040年代初期下水。

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