退伍義務役竟穿軍服赴中旅遊淪統戰工具 顧立雄：研議補強規範

國軍官兵身著迷彩服參加演訓示意圖。圖中人物無涉新聞事件。（資料照）〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨立委林楚茵今（28）日質詢揭露，有退伍義務役軍人穿著軍服赴中旅遊，並在社群媒體宣傳「退伍軍人赴中享有優惠」，讓我國軍服淪統戰工具。對此，國防部長顧立雄表示，國防部將進一步蒐集相關資訊，研議是否需補強規範。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。立委林楚茵關切退伍義務役軍人穿著軍服赴中旅遊，並宣傳退伍軍人赴中享有優惠。

民進黨立委林楚茵今日質詢揭露，有退伍義務役軍人穿著軍服赴中旅遊，並在社群媒體宣傳「退伍軍人赴中享有優惠」。（圖擷取自國會頻道YouTube）林楚茵指出，《陸海空軍服制條例》第7條規定，非現役軍人穿著軍服應經國防部核准，而根據《刑法》第159條規定，穿著軍服與軍階冒用公務員者，最高僅處罰1萬5000元，難以遏止此類濫用行為，她呼籲國防部全面檢討相關規範，杜絕我國軍服成為中共統戰工具。

對此，顧立雄回應，演習期間會依需求發放迷彩服予參與人員穿著，所配發者並無配戴軍階，不構成冒用問題。

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顧立雄進一步說明，針對退役軍人赴中濫穿軍服案例，國防部將進一步蒐集相關資訊，釐清是否涉及《陸海空軍服制條例》、《刑法》或其他法規，並研議是否需補強規範。

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