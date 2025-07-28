網友好評敲碗 「漢光41號」演習紀念臂章確定要再版

漢光41號演習的紀念臂章廣受民眾好評，青報旗下品牌「青文創」今日宣布，將啟動紀念臂章的限量再版計畫，販售詳情將在日後公布。（取自青文創臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習於18日落幕，青年日報與中華文化總會合作推出的專屬臂章，由於獲得廣泛好評，因此在開賣之初即被一掃而空。不過，青報旗下品牌「青文創」今日宣布，確定將啟動紀念臂章的限量再版計畫，販售詳情將在日後公布。

「漢光41號」實兵演習紀念臂章有全彩、低視度兩種版本，這兩種臂章皆印上「漢光」和「GUARDIAN OF DEMOCRACY」（民主衛士）等字樣，同時納入空軍IDF經國號戰機、海軍沱江級巡邏艦、陸軍海馬士多管火箭系統等元素。除了在演習期間頒發給表現優異的官兵收藏，也限量開放民眾訂購，但一開賣旋即被一掃而空。

對此，青報所屬品牌「青文創」今日宣布，漢光41號演習的紀念臂章確定再版，全彩一般版與低視度版皆會推出，都是民眾收藏、支持國軍的最佳選擇，臂章在承載榮耀之外，也象徵守護家園的決心，共同相信「台灣就是我們的主場」。不過，考量臂章再版重新製作需要時間，因此須請民眾耐心等待，日後會第一時間公布詳情。

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