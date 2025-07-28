裝上新雷達、垂發系統的承德艦首度海試 力拼今年底前交艦

海軍承德艦今日首度海試，且艦上已裝設旋轉式陣列雷達、華陽垂直發射系統。（擷取自高雄第二港口直播影片；記者涂鉅旻製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍正執行「康定級」巡防艦的性能提升工作，首艘接受升級的同級艦承德艦，在裝設新型旋轉式陣列雷達、「華陽」垂直發射系統後，今日於高雄首度進行海試，若全案順利，預計今年底前就會重返海軍戰備行列，其餘5艘同級艦自明年起，將以一年一艘的進度陸續升級。

考量我國現役水面艦艇戰力已與中國解放軍海軍出現代差，海軍在籌獲「輕型巡防艦」等新艦艇外，也自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，執行6艘康定級巡防艦戰鬥系統性能提升案。承德艦（舷號1208）自2023年底拆卸艦上武器、多數偵蒐設備後啟動改裝作業，今年4月、6月則陸續裝上Type 997旋轉式陣列雷達、「華陽」垂直發射系統等，整體工程已進入最後階段。

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民眾今日上午在高雄港附近直擊承德軍艦首度海試情形，根據高雄港第二港口直播影片揭露，承德艦今日上午10點在作業船隻的輔助下，緩慢駛出高雄港，且從畫面可見，主桅杆已裝上Type 997旋轉式陣列雷達；艦艏B砲位處的海欉樹飛彈已移除，改裝上深埋於艦體之內的「華陽」垂直發射系統，至多可裝填32枚「海劍二」防空飛彈。但透過影片可見，艦載垂發系統上方似乎鋪設一層遮蓋物，難以窺探其外觀。

根據海軍規劃，承德艦預計在今年底前升級完畢，重返海軍的戰備序列，且除了戰鬥管理系統、防空飛彈與雷達升級，海軍月前送至立法院的書面報告也提到，包括光電追蹤系統、訓練模擬儀、拖曳式聲納等都在升級裝備之列。

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