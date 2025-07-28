「反擊能力」就定位 日本國產長程飛彈首批將部署熊本

「12式反艦飛彈增程改良型」日前在澳洲舉行的「護身軍刀2025」多國聯合演習中初試鶯啼。（美聯社）

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本媒體報導，日本首款國產的長射程「12式反艦飛彈增程改良型」，首批部署地將落腳在熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地。日本共同社報導，多名政府相關人士透露，最快將於2025年度底前完成部署，這款飛彈射程達1000公里，可從九州到達大陸部分地區，部署完成後日本將正式擁有所謂的「反擊能力」（即敵基地攻擊能力）。

另外，防衛省也計畫在明年春天以後增加部分地點，包括大分縣湯布院駐屯地和沖繩的勝連分屯地。

請繼續往下閱讀...

「12式反艦飛彈增程改良型」今年6月在日本自衛隊舉行的「富士綜合火力演習」中首次登場，日前也在澳洲舉行的「護身軍刀2025」多國聯合演習中初試鶯啼。

這款長射程反艦飛彈（12SSM-ER）， 是以三菱重工研發的12式反艦飛彈增程改良，該飛彈最初的設計射程約為200公里，而「12式反艦飛彈增程改良型」射程則可接近1000公里。

政府相關人士表示，即將部署於熊本的改良型12式為「陸基發射型」，射程約1000公里，可以從九州到達大陸部分地區。未來將由駐紮在熊本市健軍駐屯地的第五地對艦飛彈連隊負責其作戰。

報導指出，部署於熊本的目的，主要是為了牽制正在西南諸島週邊加大軍事壓力的中國。另一方面，由於該款飛彈具有長射程能力，可直接摧毀敵國的飛彈基地，但也因此提高了被報復攻擊的風險，地方有所擔心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法