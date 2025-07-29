川普施壓俄羅斯最慢12天內停火 澤倫斯基讚：用實力促成真正和平

川普28日進一步施壓俄羅斯，強調他將縮短要求俄烏停火協議的達成時限，從原本的50天縮短到10至12天，否則俄羅斯將面臨經濟制裁。對此，烏克蘭總統澤倫斯基對川普表達感謝（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯仍持續交戰，近期俄羅斯也持續對烏克蘭發動大規模空襲。美國總統川普28日對俄羅斯進一步施壓，強調他將縮短要求俄烏停火協議的達成時限，從原本的50天縮短到10至12天，否則俄羅斯將面臨經濟制裁。對此，烏克蘭總統澤倫斯基對川普表達感謝

根據《路透》報導，川普在本月14日宣布，對俄國設定50天期限，要求俄羅斯總統普廷結束與烏克蘭的敵對行動，否則將對俄國實施嚴厲的經濟制裁。50天期限將在9月2日屆滿，但普廷近期反而加強對烏克蘭城市的飛彈與無人機攻擊。川普28日在蘇格蘭與英國首相施凱爾會面時提及，他會將從原先的50天縮短到12天，川普強調，「沒有理由再等，俄烏停火根本看不到進展」，同時他也表達對普廷的失望。

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澤倫斯基在社群媒體「X」發文感謝川普，強調川普展現了明確立場與堅定決心，同時宣布的時機也恰到好處，因為此刻正是透過實力促成真正和平的關鍵時刻，「我感謝川普總統專注於拯救生命與終結這場可怕的戰爭」。澤倫斯基強調，烏克蘭始終致力於和平，並將與美國持續合作，使烏克蘭與美國都更加安全、更具實力、更加繁榮。

澤倫斯基也在每日夜間談話中提到此事，批評俄羅斯在持續破壞和平努力，並拖延這場戰爭，「每一個夜晚都發生襲擊，俄羅斯持續不斷地試圖傷害烏克蘭」。澤倫斯基指出，烏克蘭已多次表明、所有合作夥伴也都清楚「制裁是關鍵因素」，烏克蘭將一如既往，以最為務實的方式與美國及川普總統合作來結束這場戰爭。

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