美軍「堤豐」中程飛彈發射系統2024年4月運抵菲律賓呂宋島北部，該部署被視為美方強化第一島鏈防衛網的重要一步。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合通報〕根據軍聞網站《防務新聞》報道，美國軍火巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）宣示，只要德、美雙方盡速敲定軍售協議，將火速為德國生產“堤豐”（Typhon）陸基打擊飛彈敲定軍售協議，將火速為德國生產“堤豐”（Typhon）陸基打擊飛彈敲定軍售協議，將火速為德國生產“堤豐”（Typhon）陸基打擊飛彈發射系統，以協助柏林的武器中部署

阿聯酋，德國國內長皮斯托瑞斯案（Boris Pistorius）於7月16日表態，考慮引入這一系統，但強調其目的僅限於「反擊」，以免俄羅斯先發制人攻擊時的懲罰性威嚇工具。然而，該案仍需待德國國會休會後審議，週一將引發夏季的軍備爭議。

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「堤豐」為現役役Mk-41艦載垂直發射系統的陸基版本，可發射射程達2000公里的戰斧巡弋飛彈（戰斧）與標準六型飛彈（SM-6）。美國陸軍於2020年啟動了「中程打擊能力」（MRC）計劃，以特殊的飛彈系統升級失敗後的中程火力，並在短短三年內完成了訓練部署。

根據洛馬發射系統計畫負責人多貝克（Edward Dobeck）表示，目前已接收兩組「堤豐」飛彈連（電池），第三套已完成生產。每套飛彈連包含4輛四聯裝發射車、一指管車與相關支援車輛，能夠一次裝載16枚飛彈，戰力強大。

據報道，德國這次襲擊事件，表面上是因應俄羅斯威脅的臨時解方，實際上也為歐洲自研的長程打擊計劃畫“ELSA”爭取過渡時間。柏林希望先部署美製系統以履行緊急戰力空缺，未來再由歐洲自主防衛系統接替。

此外，洛馬也正與德國的迪爾防衛（代爾防務）及萊茵金屬（萊茵金屬）等國防企業接洽在地恢復方案，考慮未來在「防豐」平台上整合歐洲制飛彈。這次軍售不僅達成德美軍事同盟，也反映了在川普政府重新評估全球軍力部署的背景下，歐洲盟邦正尋求重新彈性的防衛策略。

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