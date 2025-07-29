50輛雲豹甲車裂痕查為焊接不良 軍備局：已全數更新改「全壽期保固」

立委王定宇在昨日的立院質詢時再度追問雲豹甲車現裂痕的「問題點」，軍備局局長林文祥則回應，經查為焊道不良與金屬疲勞所致，現已全數改正，並與廠商簽訂「全壽期」保固。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕作為國車國造代表，近年交付完畢的「雲豹」8輪甲車卻傳出其中50輛同型車鋼板出現裂痕，遭外交及國防委員會立委王定宇點名並要求改進；軍備局局長林文祥表示，此事現已展開調查並啟動修正作業，經第三方單位複驗，確認是「焊道不良」、「金屬疲勞」所致，上述問題車輛皆已改正；簽訂的合約也延長為「全壽期」保固。

立委王定宇昨（28）日於國防委員會「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」報告期間質詢，我國50輛雲豹甲車傳出鋼板裂痕情事，包含27輛CM34，23輛CM32及CM33；他表示，50輛在品管（QC）抽查上已具相當比例，不是零星個案，要求國防部說明。

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對此，軍備局局長林文祥中將回應，此案係為民國112年7月檢查時發現，經查305輛車隊中車身出現裂痕的有50輛、砲塔裂痕的有16輛，經第三方公正單位（中科院軍工中心）調查，問題為焊道不良與金屬疲勞，委製廠商中鋼機械也曾對外說明焊道部分有待加強，不過自去年8月起啟動修正後，目前問題車輛皆已執行改良完畢。

王定宇仍強調，車體的裂痕對其服役的壽期來說是否過早出現？或是有廠商供貨不達標的問題？此事後續仍會影響雲豹甲車的防護性能。國防部長顧立雄進一步補充，軍方現已與中鋼公司重新簽訂20年延長保固合約，林文祥則強調，此次的保固合約已是「全壽期保固」。

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