【影】零秒決斷躲鳥擊！ 西國空軍曝大黃蜂戰機「規避機動」畫面

Muchos nos habéis estado preguntando, por eso, en este hilo, os contamos qué pasó durante el festival aéreo de Gijón.



Hilopic.twitter.com/oyY2ZNESEA — Ejército del Aire y del Espacio （@EjercitoAire） July 28, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕在飛行世界中，「安全」是機組員執勤的首要鐵則，只要機械故障、人為疏失甚至是外部因素任一事件發生，都能危及飛官、甚至是地面民眾的人身安全。日前一場在西班牙北部的航展中，一架正在進行性能展示的西國空軍大黃蜂戰機，疑似躲避鳥擊而側飛而丟失高度、一度衝向人滿為患的沙灘，所幸飛官迅速拉升機頭，成功避免人員傷亡。

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西班牙空軍的EF-18大黃蜂戰機。非當事戰機。（西班牙空軍官方Facebook）

這起事件發生在當地時間昨（28）日的西班牙希洪（Gijón）海灘，當時一架西班牙空軍F/A-18C「大黃蜂」戰機（西國空軍編號為EF-18）在國際航空節（Festival Aereo Internacional De Gijón）進行性能展示，突然間飛官猛地將戰機向右偏後改正、卻丟失高度一度衝向海灘，所幸飛官即時帶桿，在千鈞一髮之際高攻角爬升，驚險避開人群。

隨後，這段畫面在社群媒體上擴散、討論發酵，除對飛行員的反應和操作讚譽有加，更多的提問是「飛行員閃避什麼？」，對此，西國空軍官方也在官方社群中發布第一手畫面並給出解答。事實上，由於飛行當下發現有「鳥群」飛過，飛行員隨即執行「規避機動」（maniobra evasiva），透過迅速、有效的反應，成功保護飛行員和民眾安全。

此次參與西班牙希洪國際航空節的空軍EF-18單座型戰機，隸屬該國空軍第12聯隊（Ala 12）。（Festival Aereo Internacional De Gijón官方臉書）

對此，軍聞媒體「戰區」（The War Zone）報導分析指出，相較於月前同樣是西國空軍的EF-2000「颱風」戰機，這架大黃蜂戰機可謂化險為夷；而這當中的關鍵，就在於戰機本身在高攻角（Angle of attack, AOA）姿態、低空低速區間的機動性能，報導更強調，若飛官駕駛其他戰機，則可能無法倖免於難，造成傷亡。



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