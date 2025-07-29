詭異！是出事了嗎？ 中國最新型潛艦救難艦駛入日本海

海上自衛隊24日在九州長崎縣外海，首度偵獲舷號「841」的共軍最新型潛艦救難艦，25日確認該艦駛入對馬海峽並朝日本海航行。（圖取自防衛省統合幕僚監部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕防衛省統合幕僚監部25日發布消息指出，海上自衛隊24日在九州長崎縣外海，首度偵獲舷號「841」的共軍最新型潛艦救難艦，25日確認該艦駛入對馬海峽並朝日本海航行，當日稍早也有2艘驅逐艦和1艘補給艦編隊已類似路線駛入日本海，日方出動巡邏機加強警戒監視。

防衛省指出，該艘共軍潛艦救難艦在當地時間24日中午，於長崎縣五島列島西方約330公里處海域現蹤，25日進入對馬海峽後，持續朝日本海海域航行；由舷號推測，應是共軍宣稱於今年1月服役的「西湖號」，任務用途主要負責支援潛艦作戰，對此海自出動「P-1」反潛巡邏機執行警戒與監視任務。

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此外，統合幕僚監部也證實，由2艘驅逐艦與1艘補給艦組成的共軍編隊，24日稍早在五島列島西方約90公里處現蹤，亦朝日本海海域航行，包含052D型飛彈驅逐艦「紹興號」（舷號134）、「烏魯木齊號」（舷號118）及903型綜合補給艦「千島湖號」（舷號886），

而927型2號艦「西湖號」潛艦救難艦是中國海軍於2024年服役的新型艦，是中國海軍第三代潛艦救援艦，主要功能為支援潛艦行動，包括潛艦事故緊急救援。「西湖號」滿載排水量約13800噸。具有搜索定位、人員救援、設備打撈、醫療救治、輻射檢測等功能。船上搭載有最大潛深可達500公尺的LR-7型深潛救生艇以及大深度潛水鐘，能進行密封無縫對接，單次最多可救援18名潛艦官兵。

927型潛艦救援艦配備支援遇險潛艦和進行深潛作業的側掃聲納、影像聲納等先進的探測設備，能夠對水下的目標進行搜索，該功能也能成為獵捕其他潛艦的利器。

日本「富士新聞網」報導，近期共軍動作頻頻，持續在日本周邊海域與西太平洋舉行大規模演訓，加上本次最新舉措，凸顯其擴大投射能量的意圖十分明顯，不排除共軍艦艇可能會在日本海會合舉行海上演訓。

除共軍最新型潛艦救難艦，當日稍早也有2艘驅逐艦和1艘補給艦編隊已類似路線駛入日本海。（圖取自防衛省統合幕僚監部）

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