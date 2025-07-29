德國無人戰車上戰場！烏克蘭士兵邊打仗邊幫改設計

德國迪爾防衛公司開發的「Ziesel」履帶式無人地面載具，圖為其執行後勤運輸任務的樣貌。（圖：Diehl Defence）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以製造IRIS-T防空系統聞名的德國國防巨擘「迪爾防衛」（Diehl Defence），正以烏克蘭真實的戰火前線，當作其最新地面無人載具（UGV）的實戰測試場。根據烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》報導，迪爾防衛已在烏克蘭，完成了其地面機器人系統的首次實地試驗。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）證實，這項測試是烏克蘭「在烏測試」（Test in Ukraine）計畫的一部分，旨在開放全球製造商，利用真實的戰場經驗，來驗證並創造能改變戰局的有效解決方案。迪爾防衛的工程師們，得以直接從前線士兵那裡，獲得最寶貴的改良建議。

請繼續往下閱讀...

各界研判，此次測試的主角，就是迪爾近年積極推廣的「Ziesel」履帶式無人地面載具。這是一款全電動的多功能平台，重約350公斤，卻能承載高達500公斤的酬載，足以在複雜地形中，為步兵班隊執行高風險的彈藥補給或傷患後送任務。

「Ziesel」不僅僅是運輸載具，它更能切換為偵察模組。在展覽中，它曾搭載具備人工智慧（AI）物體辨識系統的光電感測器，能自動偵測並標定敵方的無人機等空中威脅，成為前線的自動化哨兵。

這並非首家在烏克蘭測試地面無人載具的德國公司。透過將寶貴的戰爭經驗，轉化為影響全球未來武器發展的獨特戰略資產，烏克蘭正將自己打造成一個無可取代的「戰爭實驗室」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法