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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

泰柬停火協議淪廢紙！生效數小時後 泰軍控柬方背信開火

2025/07/29 11:35

在柬埔寨暹粒市，1輛柬埔寨軍方的多管火箭車28日正駛離泰柬邊境地區。（美聯社）在柬埔寨暹粒市，1輛柬埔寨軍方的多管火箭車28日正駛離泰柬邊境地區。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰柬邊境的停火協議墨跡未乾，和平的希望旋即再次被砲火聲擊碎。根據《路透》報導，就在兩國領導人於馬來西亞達成停火協議、午夜生效的短短數小時後，泰國軍方今天（29日）即指控柬埔寨部隊發動多次攻擊，公然違反協議。

在馬來西亞達成的協議中，雙方原訂於29日上午7時舉行軍事會談，為這場已延燒5天的邊境衝突降溫。然而，泰國陸軍副發言人蘇克蘇瓦農（Richa Suksuwanon）上校表示，柬埔寨部隊在停火協議生效後，於清晨對多個地點發動攻擊，泰方已進行了「成比例的自衛反擊」。

儘管停火協議的開局不順，蘇克蘇瓦農上校仍證實，雙方的談判仍在進行中，兩國的軍事指揮官預計將在當地時間上午10時（台灣時間同日上午11時）舉行會晤，試圖挽救脆弱的和平。

這場堪稱10年來最致命的邊境衝突，在過去5天的激戰中，已導致超過30萬平民流離失所，邊境城鎮幾乎成為空城，人道危機迫在眉睫。

衝突的導火線，是1週內接連發生2起泰國士兵遭地雷炸傷致殘的事件。泰國指控地雷為柬埔寨近期埋設，隨即召回大使並驅逐柬埔寨大使；柬埔寨則否認指控並採取對等行動，兩國外交關係瞬間降至冰點，並最終引爆了實彈衝突。

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