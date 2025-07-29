美海軍將為JSOW、魚叉飛彈延壽 我軍購同型彈有望同步受惠

圖為荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「特龍普號」（F803），於2024年環太軍演期間發射魚叉飛彈。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕1970年代問世的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，是美軍採用已久的制海作戰武器，在海、空、陸域皆有成熟的戰術運用；不過，隨著服役日久、性能要求提升，延壽改裝的規劃也相應而生。為此，美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）日前招標指出，魚叉將與JSOW飛彈同步延壽升級，並有望嘉惠我國軍購的同型彈，提升作戰效能。

這項標案17日發布於美國政府採購網（SAM.gov），公告內容寫道，NAVAIR旗下統管精準打擊武器的PMA-201專案，計畫為所屬的「魚叉」飛彈、AGM-154「聯合防區外武器」（JSOW）進行延壽升級（SLEP）；其中，JSOW主要升級Link-16戰術資料鏈，魚叉飛彈則將更新尋標模組，以此提升戰術打擊能力。

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美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）17日公告，旗下JSOW、魚叉飛彈將接受SLEP延壽升級，其中，前者將進行Link-16現代化、後者則更新尋標頭，並有望嘉惠我國採購的同型彈，提升制海戰力。（擷自SAM.gov）

值得一提的是，該公告強調，此案將涵蓋美國海軍及外國軍售（FMS）需求，也就是說，後續若他國向採購這兩型飛彈，將可採用和美軍同款的延壽升級版；而這也有望包含我國採購的同型彈，提升雙邊的後勤作業互通性。

AGM-154「聯合防區外武器」是美國RTX（原雷神）公司研發的精準滑翔炸彈，依彈種、導引性能差異可分A/B/C三型，具備GPS/INS、IR紅外線終端雙導引，視投放高度可獲得至多近130公里射程，有效摧毀敵工業、後勤設施以及外部加固的戰術目標。至於我國2017年採購的56枚同型彈為C型號，並有望為搭載Link-16的「C-1」型，強化空軍聯戰能力。

美國海軍的JSOW飛彈，將接受Link-16戰術資料鏈的現代化改裝。（美軍DVIDS網站）

至於我國2021年採購的400枚陸射魚叉反艦飛彈，有軍方人士指出，該彈型號為RGM-84L-4 Block II（U），「U」為性能提升型，不只射程大於海軍雄二反艦飛彈的148公里、亦優於美軍現役同型彈。截至目前，海軍已接收首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，並由海鋒大隊接裝；另據全案規劃，百套岸置魚叉系統預計明（2026）年起運交台灣，2028年前全數交畢。

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