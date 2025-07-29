強化潛艦戰視野 英核潛艦魚雷管成功收放無人潛艦 

英國皇家海軍新一代機敏級核動力攻擊潛艦，近期利用魚雷管成功發射和回收水下無人載具（UUV）。（圖取自英國皇家海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國皇家海軍新一代機敏級核動力攻擊潛艦，近期利用魚雷管成功發射和回收水下無人載具（UUV），使操作無人載具能力從水面艦擴展到水下潛艦，進一步增加水下作戰複雜度。

軍聞網站「Army Recognition」報導，皇家海軍22日聲明指出，隸屬「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群的1艘排水量7400噸的機敏級核動力攻擊潛艦，在執行「高桅行動」印太巡弋期間，於地中海海域參與「斯庫拉計畫」（Project Scylla）測試活動，由英國國防部潛艦運輸局（SDA）與L3Harris公司合作開發；這也是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第2支柱倡議的一環，目的在將AI、量子技術和自主系統，與部署於歐洲大西洋及印太區域的英國海軍戰力進行整合。

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在試驗中，機敏級核潛艦成功透過魚雷管，發射並回收由L3哈里斯公司研製的「Iver4 900」水下無人載具，初步驗證利用潛艦魚雷管部署自主無人系統的可行性，可望提升英軍作戰彈性。

採模組化設計的「Iver4 900」，長3.8公尺、重約90公斤，可搭載聲納設備和資料鏈系統，長時間執行掃雷、水下情監偵、海底水文測繪等多元任務。

負責英軍水下戰場能力業務的羅斯准將表示，此測試為潛艦部隊提供新能力，皇家海軍將持續整合AI和自主系統等新興技術，實現艦隊現代化目標，應對未來高強度戰場環境挑戰。

圖為由英國潛艦發射的「Iver4 900」UUV。（圖取自英國皇家海軍）

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