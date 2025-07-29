抵禦中俄殺手衛星！日防衛省首度公布《太空領域防禦指南》

日本防衛省28日首度發布強化太空防衛能力的《太空領域防禦指南》。圖為日本防衛大臣中谷元。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省28日首度發布強化太空防衛能力的《太空領域防禦指南》（宇宙領域防衛指針，下稱指南），當中表明，中國和俄羅斯開發了能夠攻擊他國人造衛星、使其癱瘓的殺手衛星，直指「太空正在戰場化，威脅和風險正在擴大」。

據《共同社》報導，指南認為，太空領域在通訊和觀測方面是日本國民生活不可或缺的基礎，提出確保衛星通訊、建構衛星防禦能力等方針。

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日本防衛大臣中谷元28日視察航空自衛隊位於山口縣的防府北基地後，向媒體表示，「如何吸收迅速發展的民間技術是關鍵。防衛省將積極推動此事」。

指南提出，將建構能夠承受干擾的衛星通訊網路，推動盟友和志同道合國家間的衛星通訊相互運用，明言「將深化有關衛星防禦的探討」。防衛省有意開發保護日本衛星免受殺手衛星攻擊的「保鑣衛星」，預計2029年將進行試驗。

指南同時強調，為了確立可從敵方射程範圍外實施攻擊的「防區外防衛能力」，將推動太空利用。為了偵蒐日本周邊他國艦艇和部隊行蹤，將建構由大量小型人造衛星聯動運用的「衛星星座」。

此外，針對中國、俄羅斯加速開發的高超音速武器，指南也將對追蹤和探測等相關技術，展開實證試驗。

中谷元28日在防府北基地視察了隸屬宇宙作戰群的雷達站。空自計劃2027年度改稱「航空宇宙自衛隊」；宇宙作戰群也將在2025年度升級為「宇宙作戰團」（暫稱）。

日本防衛省還同時公布了《下一代情報通訊戰略》，提出吸收民間尖端技術，力爭發展衛星之間、衛星與司令部之間等數據傳輸。

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