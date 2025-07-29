俄第五艘「北風之神」核潛艦服役 波蘭總理示警俄中2027挑起衝突

俄羅斯總統普廷近日少見地出席第5艘北風之神A級「波扎爾斯基大公號」（舷號K-555）核動力彈道飛彈潛艦的交軍服役儀式。（圖取自北方造船廠）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日少見地出席第5艘北風之神A級「波扎爾斯基大公號」（舷號K-555）核動力彈道飛彈潛艦的交軍服役儀式。針對俄軍於俄烏戰爭損失慘重、俄羅斯被國際制裁，卻還能擴編軍隊規模，波蘭總理圖斯克27日公開示警，直言俄羅斯與中共最快將於2027年具備挑起全球衝突的能力，呼籲歐洲各國加強建軍備戰，應對「混合戰」與潛在侵略威脅。

軍聞網站「Naval News」報導，普廷向來多以線上方式遠端出席這類活動，該艘「波扎爾斯基大公號」以德米特里·波扎爾斯基大公為名，其在1912年波蘭佔領莫斯科後起意將波蘭立陶宛聯軍逐出俄羅斯。普亭此舉被視為加強反西方、團結內部的措施。

請繼續往下閱讀...

而「波扎爾斯基大公號」本身，則是北風之神級的改進型，並為A級改進行第5艘，該艦長170公尺，編制107人，水下排水量約2.4萬噸。該潛艦由一座170GW的OK-650V反應器的核電廠提供動力，驅動蒸汽渦輪機，進而推動泵噴推進器，這是俄羅斯核動力潛艦首次採用這種推進器。另一項創新則是MGK-600B聲納系統，該系統使用安裝在潛艦艇艏。

該級潛艦的主要武器是D-30「布拉瓦」飛彈系統，配備16枚3M30洲際彈道飛彈。此外，潛水艇還配備了6組533公厘重型魚雷發射器，以及同樣數量的「施朗鮑姆」魚雷發射器系統，用於進行攔截魚雷。

對於俄羅斯擴軍，烏克蘭《基輔郵報》27日報導，波蘭總理圖斯克25日於波蘭首都華沙，與來訪的北約盟軍統帥（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇舉行會談後，隨即於26日指出，俄國政府高層持續擴編地面部隊規模，凸顯其侵略野心有增無減；此外，他也警告俄中正持續加強軍事合作，未來不排除將聯手合作，於2027年發動全球衝突，勢將嚴重威脅歐洲和印太安全。

圖斯克還說，波蘭因位處北約東翼重要戰略區域，和鄰國同被俄國列為「混合戰」優先目標，不僅持續遭受假訊息、網攻和破壞基礎設施等惡意活動威脅，加上鄰國白俄羅斯蓄意放縱非法移民侵入邊境，也對波蘭社會秩序與內政運作構成重大威脅，不容輕忽。因此，他除宣示將加強宣導全民國防理念、協助波蘭民眾應對潛在威脅與大規模衝突風險，同時呼籲歐洲國家持續提升區域自主防衛能力，加強應對各式威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法