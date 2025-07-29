軍方採購48750架無人機 熟稔國防研發人士：廠商應可組隊共同參與

國防部軍備局新一輪無人機預計籌獲5款軍用商規無人機丶總數量達到48750架，軍備局也在今天舉行招商說明會，熟稔國防科技研發人士今天指出，為引進新技術與提升無人機性能，新無人機構型應可不受公告機型的要求限制，廠商也應可組隊參加（共同承攬），避免大者恆大，達成快速提供國軍備戰需求的能力。圖為今年漢光演習官兵使用多軸無人機作戰。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應防衛趨勢及強化無人機隊數量，國防部軍備局最新再公布新一輪無人機公開徵求案，預計於明、後兩年間籌獲5款軍用商規無人機丶總數量達到48750架，軍備局也在今天舉行招商說明會，熟稔國防科技研發人士今天指出，為引進新技術與提升無人機性能，新無人機構型應可不受公告機型的要求限制，廠商也應可組隊參加（共同承攬），由具有能力的廠商共同合作，促進技術合成與產能韌性，避免大者恆大，達成快速提供國軍備戰需求的能力。

國防部軍備局近日公告最新一輪軍用商規無人機公開採購案，標案總預算規模上看新台幣500億元，市場關注度高漲，吸引國內雷虎科技等廠商積極備標，宣告台灣無人機產業進入全面競賽戰局。

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國軍此次預劃採購之軍用商規無人機數量相當龐大，相比目前正在執行、今年底將陸續交付結案的首波5款型機，總計也才3000餘架，部分甚至要到2027年才交付完畢；而此次預劃的採購案，卻要在2年間直接籌獲48750架，相當驚人！

軍備局今日舉行招商明會，廣邀無人機製造商進行規格說明，而針對軍備局公告的5款無人機採購說明，熟稔國防研發人士今天提出建言認為，構型可否不受公告機型的要求限制，為引進新技術與提升無人機性能，應該訂定的是允收標準，而不是限制其構型。

此外，他也建議參與的廠商是否可以組隊參加（共同承攬），由具有能力的廠商共同合作，促進技術合成與產能韌性，避免大者恆大，達成快速提供國軍備戰需求的能力。

這位人士認為，為了讓這批數量龐大的無人機，未來能發揮群體整合的效益，所以在採購規範中必須把控制器的標準統一化。

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