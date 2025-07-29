首批沱江級艦遭爆平面雷達易脫鎖、系統易當機... 毛病恐影響戰力

審計部報告曝首批高效能艦在服役期間，偶有用平面搜索雷達掌握目標易脫鎖、儎台管理系統當機、發電機高溫當機等問題，頻頻送保固維修等問題。圖為沱江級1號艦。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕軍方稱為高效能艦艇的沱江級艦正快速進入第二批次量產，然而審計部在針對上一年度的決算審核報告中卻點出，首批高效能艦在服役期間偶有使用平面搜索雷達掌握目標易脫鎖、儎台管理系統當機、發電機高溫當機等問題，頻頻送保固維修，恐影響戰力發揮，函請國防部督促檢討。

高效能艦艇是我國「國艦國造」的成功代表之一，其優異機動性搭配大火力成為濱海的反艦殺手，目前第二批次的量產艦也將於明年底結案。不過，審計部近日公布的「中央政府總決算報告」中，卻點名海軍首批量產型的沱江級艦存有出現系統故障影響使用等情形，需頻繁執行戰鬥系統及儎台裝備保固項目，有影響任務執行及戰力發揮之疑慮。

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報告中點出，自110年交艦服役起至114年3月底止，首批沱江後續艦於4次保固期間，除例行更換油品等一般檢查項目外，執行戰鬥系統及儎台裝備保固項目分別計有792、540、288及211項，當中包含部分艦艇存有使用平面搜索雷達掌握目標易脫鎖、整合式儎台管理系統當機、葉輪（推進器）損壞致發電機高溫當機等問題。

沱江級量產型巡邏艦配置概況。（圖片取自總統府網站，記者吳哲宇製表）

此外，且間有機側控制面板於112年12月出現故障訊息，但逾1年仍未能有效解決之情事，恐影響任務執行及戰力發揮。經函請國防部督促檢討，並建請海軍司令部刻正研議於相關管制會議提出使用者建議，供海軍造船發展中心精進相關系統設計。

海軍以承海計畫辦理高機動性、大飛彈火力之高效能艦艇籌購案，計畫自106至115年度分2批籌建11艘艦，總金額約763億2309萬元，其中第一批6艘艦已陸續於110年7月至113年3月間接艦。而武器方面，首批艦搭載了8枚「雄二」亞音速反艦飛彈及4枚「雄三」超音速反艦飛彈，第二批次則進一步改為4枚「雄二」飛彈、8枚「雄三」飛彈。

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