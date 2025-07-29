美軍升級魚叉飛彈劍指中國 台灣400枚岸防神盾戰力看漲

美國魚叉飛彈曾是冷戰時期海戰主力，美軍近期啟動導引頭現代化升級計畫，確保其能在印太衝突中持續發揮效能。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在印太地區不斷升高的海軍威脅，美國海軍近日正式啟動一項關鍵武器延壽計畫，準備替服役超過40年的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈換裝全新尋標頭（seeker），以強化其在現代戰場中的作戰能力。軍事網站《Naval News》指出，這項升級不僅攸關美軍水面艦隊火力重整，對同樣以魚叉飛彈作為岸防核心的台灣，也具有高度參考價值。

根據報導，美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）已向國防工業巨擘RTX公司發出升級需求，指定為魚叉飛彈換裝新型尋標頭並提供相關支援服務。RTX旗下的雷神公司（Raytheon）是該尋標頭的唯一設計、開發與製造商，尋標頭被視為飛彈的「眼睛」與「大腦」，負責目標鎖定與導引，性能優劣將直接影響飛彈命中率與抗干擾能力。

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《Naval News》報導指出，雷神的產線過去數年也持續執行台灣方面的訂單，為國軍陸基岸防單位生產多達400枚魚叉飛彈。儘管美方此次升級僅針對自身庫存，但此舉無疑提供了台灣日後進行類似性能提升的技術參考路徑，尤以提升抗電子干擾與多目標識別能力為未來重點。

儘管美軍已逐步列裝新一代的「海軍打擊飛彈」（NSM）等先進反艦武器，但實戰經驗顯示，在烏克蘭與中東戰場中，精準導引武器在長期衝突下容易出現庫存瓶頸。美軍因此重新評估手中「老彈」戰力，將魚叉升級視為一項具備快速部署與成本效益的備援方案。

除了尋標頭升級，美軍近年也重啟潛射型魚叉飛彈的部署作業，使其重返潛艦武器配置，顯示這款冷戰時代的經典武器仍在美國整體軍備架構中扮演關鍵角色。軍方人士指出，魚叉飛彈的延壽與功能擴充，將有助美軍在印太多點部署中維持反艦打擊密度。

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