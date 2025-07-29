南韓神盾爭霸戰 LIG Nex1險勝韓華奪「天弓三號」主合約

南韓現役的「天弓」（Cheongung）中程地對空飛彈系統。其後繼型「天弓三號」的開發案，已引發國內兩大軍工巨頭的激烈競爭。（圖取自X平台）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防產業兩大巨頭LIG Nex1與韓華集團（Hanwha）近期在「天弓三號」（Cheongung-3）地對空飛彈系統標案中正面交鋒，最終由LIG Nex1以僅0.1分差距擊敗對手，拿下系統整合與攔截飛彈開發的主要合約。該標案由南韓防衛事業廳（DAPA）主導，總金額高達2.83兆韓元（約新台幣594億元），旨在強化面對北韓威脅的國土防空能力。

根據軍事網站《Defence Blog》28日報導，天弓三號計畫被視為南韓空防核心，性能相較現役的「天弓二號」提升5倍，防禦面積擴大4倍，預計將在2034年前完成部署，作為南韓多層次防空體系中的中段攔截主力。

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雖主合約由LIG Nex1奪得，但韓華並未全盤落敗，仍保有雷達、發射車與火箭推進系統等關鍵子系統的開發權。該分工模式延續自「天弓二號」計畫，顯示南韓國防工業已發展出穩定的雙雄分工生態。

同日，由HD現代與LIG Nex1組成的聯合團隊，也擊敗韓華，贏得價值約3.8億美元（約新台幣113億元）的「張保皋二級」（Jangbogo-II）潛艦升級標案，顯示兩大企業競爭版圖已涵蓋水下戰力。

報導指出，展望未來，DAPA將陸續推進數項戰略性防衛計畫，包括總值1.77兆韓元的電子作戰機專案，以及具備高空攔截能力的L-SAM-II防空系統（俗稱「韓版薩德」）。預料LIG Nex1與韓華將再次競逐主導地位。

南韓正加速打造涵蓋低、中、高空的彈道飛彈防禦體系，此類大型標案的競標結果將深刻影響其國防自主發展方向與區域嚇阻力配置。

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