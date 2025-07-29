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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不理川普最後期限？俄夜襲烏多地 造成至少20死

2025/07/29 15:11

俄羅斯夜間對烏克蘭發動的攻擊，造成至少20人死亡和40多人受傷。（擷自X@DeFactoYT）俄羅斯夜間對烏克蘭發動的攻擊，造成至少20人死亡和40多人受傷。（擷自X@DeFactoYT）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭地區官員今（29）日表示，俄羅斯夜間對烏克蘭發動攻擊，造成至少20人死亡和40多人受傷。諷刺的是，美國總統川普28日才向俄羅斯發出「大約10到12天」的最後期限，要求其結束烏俄衝突，否則將面臨嚴厲制裁。

根據《法新社》報導，烏克蘭軍事行政領袖費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄羅斯對扎波羅熱進行8次襲擊，並擊中1座監獄。他聲稱，共16人因此死亡，還有35人受傷。

地區政府官員指出，第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）也遭到襲擊產生死傷。

烏克蘭地區軍事行政領袖萊薩克（Sergiy Lysak）指出，卡緬斯克（Kamyanske）遭到飛彈襲擊，造成2人死亡和5人受傷，還有1家醫院受損。

萊薩克聲稱，錫涅利尼科沃（Sergiy Lysak）同樣遭到攻擊，造成1人死亡及數人受傷。

萊薩克還說，韋利科米哈伊利夫斯卡（Velykomykhaylivska）28日晚遭襲擊，導致1名75歲婦女被殺和1名68歲男子受傷。

另外俄羅斯羅斯托夫代理州長斯柳薩爾（Yuri Slyusar）29日表示，奧斯特洛夫斯基（Ostrovsky）街上1輛汽車因襲擊受損，車內司機不幸身亡。

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