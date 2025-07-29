國軍後備軍人編管規模近7年縮水2成 基層士官、兵選充拉警報

圖為今年漢光41號演習受召投入實兵演練的召員。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部去年復徵一年義務役，充實部隊戰備、勤業務人力；然而，國軍過去召集4個月軍事訓練役，因未具中、高專長或擔任幹部，致結訓後編管、選用來源「縮水」。審計部今（29）日發布總決算審核報告指出，國軍近7年後備軍人編管數減少近2成，且未受教召者偏高，近兩年雖有退伍義務役士官、兵加入列管，但動員來源仍不足。

審計部表示，現役人員退伍後轉為後備軍人列管，主要透過國軍教育召集以支援防衛作戰，包含灘岸、縱深、城鎮作戰及重要目標防護等任務，奠定後備戰力基礎。

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審計部調查指出，我國2018年（107年）實施募兵制後，2019年（108年）至今的編管後備軍人從當年的237萬餘人遞減至今（2025）年的192萬餘人、減幅19.2%；後備軍、士官方面，退伍8年內士兵、退伍12年內軍、士官人數，也從7年前的90萬餘人降至83萬餘人、減幅8.36％，扣除不選用人數，7年間可選用人數更從78萬餘人減至68萬餘人，減幅13.25％。

國防部2019年至2025年後備軍人編管情形。（取自審計部中央政府總決算審核報告；本報統整、製圖）

另據審計部統計，國軍過去3年的軍隊動員需求數介於42萬餘人至49萬餘人，減去36萬餘人至44萬餘人的選充數後，仍缺4至6萬餘人；過去7年間的軍、士官選充率皆低於8成，又以軍官選充率最低。審計部分析，由於國軍2013年起改徵4個月軍事訓練役，訓期不足以取得專長或任基層幹部，導致滿足選充減少。儘管軍方復徵一年兵，但今、明（2026）兩年的後備軍、士官人數仍呈「淨減少」，凸顯後備動員需求來源不足。

此外，後備軍人參與教召的比例也有待提升。審計部分析，國軍2022至2024年的教召目標人數介於11萬至14萬餘人，在扣除選充缺員或不下令者、依法免召者及未到者後，實到人數僅8萬至9萬餘人、約6至7成；此外，今年編管68萬餘名後備軍人中，有46萬餘人未曾教召，審計部建議，國防部應參酌免召人數調增員額，並持續擴充後備軍人訓能，降低未召人數。

圖為陸軍步兵206旅砲兵營召員，本月14日在林口麗林國小實施105公厘榴砲操作演練。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

針對上述問題，國防部規劃後（2027）年重啟義務役預備軍官、士官招考，並加強輔導志願役士兵、一年義務役晉升士官；另將規劃一年兵和4個月的軍事訓練役在服役期間取得「第二專長」，滿足士兵專長動員選充；後備軍人編管方面，國軍除檢視整體編管能量，配合動員部隊需求，提升訓練資源運用，並續增基幹人力，整備訓場、彈藥、預算等，加強召訓比率。

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