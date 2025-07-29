和平露曙光！泰柬前線指揮官終於會晤了 達3共識落實停火協議

泰國（右）與柬埔寨前線將領在柬國邊境進行非正式的會晤。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國、柬埔寨在馬來西亞達成停火協議，雙方前線指揮官原定今（29日）早會晤，不過卻傳出仍有零星交火以及雙方對會晤地點意見不同等插曲，最終於在今中午進行會談，達成3項共識全面落實停火協議。

據《柬中時報》報導，柬泰兩國區域軍事指揮官今上午約11時（台灣時間12時）在柬埔寨奧多棉芷省奧斯瑪口岸聯絡站舉行，由柬埔寨第四軍區司令波興上將與泰國第二軍區司令本辛共同主持。

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雙方在馬來西亞停火協議後首度碰面，達成3項重要共識，即一、全面履行柬泰特別和平會議所達成的停火協議，立即停止一切交火行為；二、建立並強化雙方軍區間的常態化溝通與聯絡機制，避免誤判與衝突；三、若邊境地區出現問題，將由柬埔寨第四軍區與泰國第二軍區協商組成，各代表和平區協商。

這場堪稱10年來泰國、柬埔寨最致命的邊境衝突，在過去5天的激戰中，聯合國人道協調廳（OCHA）初步統計，死亡人數超過38人超過30萬平民流離失所，邊境城鎮幾乎成為空城。

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