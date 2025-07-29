軍武書摘》請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！

經過近五年的經驗累積，音樂系大學生溫約瑟將出書《請支援搜尋！》，公開分享他分析共軍公開情報（OSINT）的研究成果與心路歷程。（大塊文化授權提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕平凡的音樂系大學生透過統整公開資訊，一點一滴將中國解放軍的兵力部署在地圖上標註描繪，形成一個比官方公布還詳盡的「共軍地圖」！經過近五年的經驗累積，溫約瑟將出書《請支援搜尋！》，公開分享他分析共軍公開情報（OSINT）的研究成果與心路歷程，並教大家如何辨識關鍵資訊，成為破解中共的「平民情報家」。

有在關注軍事動態的讀者，可能對於溫約瑟這個名字並不陌生，或是多多少少聽過在地圖上標註解放軍部署位置的事蹟，如今溫約瑟將出書，本報獲大塊文化授權引用內容，節錄他對於研究公開情報的見解：

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歡迎來到地理定位的世界：我們身處公開情報（OSINT）的時代

當代社群媒體，時常可見某明星被拍到或自行公布了某張影像。而後很快就會有網友整理出其穿著、配戴服飾的品牌與價格；或是從其曬出的食物照，找出用餐地點在哪一間餐廳，甚至有人從影像中的參照物判斷出該員可能身處何方。

無論是上述網民的行為或是本人花費數年製作的「解放軍基地與設施地圖」，都可歸類至OSINT（Open Source Intelligence），即「公開來源情報」之範疇。「公開來源情報」目前在學術上並無統一的定義與共識。可以說，但凡從公開可取得的資訊來源，系統性地收集、整理與分析資料，進而轉化為有用的數據、知識，來幫助針對某個領域的調查與研究的舉動，都可稱為「公開來源情報」。

溫約瑟製作「中國人民解放軍基地及設施」地圖。（圖取自Google地圖）

不同於大眾在傳統上對「情報」二字的想像，「公開來源情報」的資訊來源與駭客入侵等非法手段無關，乃是從日常可見、合法公開並免費的內容著手，如新聞媒體、社群媒體貼文、公部門網站公告、企業年報、學術論文、線上論壇討論串、地圖與衛星影像……等等。這些公開的資訊流如同散落在各處的拼圖，玩家需善用工具與自身的推理能力，從海量的零碎線索拼湊出完整且有用的資料。

OSINT的應用與發展並不限於軍事，而是多種多樣。上述提到粉絲對公眾人物穿搭品牌的挖掘是一例，台灣網路生態常提到的「肉搜」也是一例。它的應用是如此地廣闊且無邊際，所以也無人能真正的被稱為百分之百的公開情報專家。隨著領域的改變，公開情報的研究方式也會有所不同：如同我熟知解放軍編制與各單位的番號、代號、榮譽稱號，但這並不意味著我有資質成為一位熟悉名表、時裝與化妝品行情的人；也就是說，溫約瑟雖是一位解放軍的公開情報研究者，但未必有辦法成為一位分析各路明星穿搭愛好的公開情報研究者。

雖無緣與廣大追星族與影視版記者一樣，成為分析明星愛好的專家，但我仍有幸在「公開來源情報」這畝田中有塊名為「解放軍公開情報」的一寸土。這也是本章節主題與本書要回答的問題：「如何使用公開來源情報研究解放軍？」

說到此，我們已經將討論的話題自「公開來源情報」限縮至其在解放軍研究上的應用。但這樣的開場還遠遠不夠，雖說解放軍研究為小眾的「一寸土」，但它仍舊是一塊不小的餅。以學界而言，解放軍研究最常見的研究材料就是中國官媒文稿與官方刊物，此為靜態分析，如我每逢聽見學者張五岳教授講述中共官媒文稿，心中都會不由自主地發出讚嘆。不過相比於此，本人更擅長的是使用中國官媒影像分析，即地理定位巨量的中國官媒影像報導拍攝位置，且從中尋找、歸納出實用的資訊。本章節也會舉出許多實例和經驗，以告訴讀者該如何著手。

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