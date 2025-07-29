不僅軍方採購48750架無人機 傳為因應防衛靭性 政府再外加10萬餘架

圖為陸軍裝甲586旅在「三軍聯合作戰訓練測考114之1、2號操演」（聯勇操演）期間，出動「摩羯」戰術型近程無人機實施偵察任務。（軍聞社官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕軍備局今廣邀廠商進行無人機說明會，預訂明、後年籌獲48750架無人機，會中傳出行政院經濟部航太小組人員語出驚人，指行政院已核定通過，除國防部外，政院為強化社會防衛靭性，將再增購十萬餘架。

然而，審計部113年中央政府總決算審核報告也同時出爐，指出國防部為因應不對稱作戰及快速提升戰力，規劃籌建各類型無人機，惟相關採購、訓練及後勤維保規劃未盡周妥。光是目前國軍3千架無人機的規模就漏洞多多，日後的4萬、10萬架增購，相問題更令人憂心。

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軍備局於本月22日發布公開徵求指出，明、後年有意採購5型、共4萬8750架無人機。不過，說明會在最後階段曝光的政策需求，反而壓過東道主軍備局，傳出與會的行政院經濟部航太小組官員報告時，曝光驚人的無人機增購數量，將用於全國基礎建設等重要設施的安全防衛。有媒體一說該數字為13萬餘架，與會的軍方人士則表示，經濟部官員提到的數字是10萬餘架。儘管如此，不管是13萬架還是10萬架，該增購數字都非常驚人。

陸軍飛操手半數訓練為滿足作戰需求 監偵排戰力堪憂

但另一方面，審計部公開示警，陸軍委託中科院產製100架戰術型無人機，並代訓協助取得操作證，經查訓練與量能規劃及執行，陸軍於113年度委託中科院辦理專業高級IIc證照換照班隊訓練，以六軍團為例，13名參訓人員僅1人換照成功，且截至查核日止，僅2人證照仍有效。

另截至去年9月底止，陸軍聯兵營監偵排無人機操控手86人，其中25人（29.07％）複訓時數未達陸軍113年每月不得少於4小時之規定；又陸軍為滿足夜間偵蒐任務，於去年委中科院開辦無人機夜航訓練班隊，惟86人中符合參訓資格36人者，實際參訓並取得夜航資格者僅6人。

政院+國防部15萬餘架無人機規模 合格飛操手屈指可數

其次，陸軍於去年7月成立無人機訓練中心，規劃年訓300人，但今、明年接裝的軍用商規無人機卻需操控手逾千人，訓練量能顯有不足；又陸軍規劃取得民航局認證之4座考照場，截至113年11月底止，尚未完成申請，相關訓練規劃與需求存有落差等情事。

對此陸軍回覆，已於114年1月修訂「載具單位操作手冊」，供操控手遵循，並檢討將無人機換照考試鑑測項目納入駐地訓練要項實施，另將加強執行無人機飛行訓練，及協調中科院研討後續流路規劃，以增進人員夜間操作職能。

無人機訓練中心部分，陸軍表示，114年度因應需求增開訓練班，計畫年訓量1160員，可滿足陸軍各部隊無人機操控手派訓需求，另已規劃於今年度辦理訓場整修委託設計，預計115年度完成5座無人機訓練及考照場所整建。

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