人人都能看懂的地圖情報戰 《請支援搜尋！》揭密解放軍新信息部隊

〔記者劉宇捷/台北報導〕一個平凡的音樂系大學生,是如何搖身一變成為影像情報分析工作者?來自台灣的溫約瑟因為一張解放軍兵力部署地圖而一炮而紅,完成了一件全台灣沒人做過的事情;經過數年的深入研究,他撰寫了一本《請支援搜尋!》新書,分享他如何透過獨到的比對分析能力,逐步描繪出解放軍的種種動態,甚至揭露了中共「信息支援部隊」的存在。

隨著兩岸軍事關係升溫,雙方兵力部署位置也成為情報蒐集的重點項目,然而現今重大建設難逃衛星之眼,社群影像中的街景、環境比對,成為分析軍事脈動的新手段,無論我國、中國或是世界,透過組織各式「訊息碎片」,推理出一個軍事「秘密」的案例比比皆是;其中,又以平凡音樂系大學生溫約瑟,為我國近年最戲劇性的軍事研究者。

溫約瑟自2021年起開始,開始無聊的收集資訊,並一點一滴在地圖中標示出解放軍的軍力部署,至今已累積7千多筆資料,並將這幾年的心得撰寫成《請支援搜尋!》一書,他在書裡分享自己如何經由一則新聞,一張照片的觸發,一路追根究柢找出解放軍各種空軍、海軍、陸軍、火箭軍等基地,並追蹤演訓動態;如何經由車牌研讀部隊單位,進行分析出中共各種部隊編制;甚至如何根據照片或影片來觀察中共軍方座位與習近平的視察等等。

溫約瑟在《請支援搜尋!》一書中分享自己如何經由一則新聞,一張照片的觸發,一路追根究柢找出解放軍各種空軍、海軍、陸軍、火箭軍等基地,並追蹤演訓動態。(大塊文化授權提供)

就像推理小說一般,每一個案例,都是他身為「偵探」破案的過程。他會拿出一張照片、一段影片,講出他看到的線索,如何限縮思考範圍,又如何延伸聯想,最後從新聞裡只是空泛的「陸軍某旅進行防化演訓」、「炮兵演訓 」一句話,精確地找出演訓地點、基地。

書中將區分為3大部分,第一部分回溯了溫約瑟的成長經歷,自小開始閱讀的聖經圖像故事,到音樂的訓練如何輔助他分析大量圖像的能力;第二部分則深入探討公開來源情報蒐集與分析的實用技能,帶領讀者一步步由淺入深,從如何利用各種免費開源工具(如Google Earth、SunCalc等)進行地理定位,並逐步建立問題意識,他也大方分享如何辨識解放軍營的視覺特徵、車牌編碼系統等寶貴經驗累積的獨門祕訣,幫助讀者建立背景知識。

最後,第三部分更收錄了他獨立完成的研究報告,首度揭密中共解放軍「信息支援部隊」(PLA Information Support Force)的組織,實際呈現本書提到的知識與方法如何推演出一支中共部隊的編制與任務導向,亦增進當前公眾對共軍信息支援部隊的了解和研究。閱讀《請支援搜尋!》一書,教你如何從人人都看得到的公開資訊中,更了解中國解放軍。

