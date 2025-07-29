不讓快奇專美於前 「黑潮」無人艇今現身完成「撞擊目標測試」

中科院與龍德造船廠合作的「快奇X黑潮」攻擊無人艇，29日在龍德廠區內現身，並運用岸壁鐵板，完成一次撞擊目標測試。（李忠衛授權提供）

〔記者陳治程／台北報導〕中科院今年6月在蘇澳，舉辦水面無人載具展示，期間吸引國內、外10餘間廠商參與曝光；其中，以「快奇」為首的三艘商規無人艇進行的動態測試，更令各界高度關注。而在此後，相較接續在宜蘭外海密集測試的快奇艇，同場亮相的另外兩艇就低調許多，不過，今天有當地軍事迷目擊「黑潮」現身撞擊測試，頗有加速追趕快奇腳步的意味。

過去一個月間，中科院研發的「快奇」攻擊無人艇在宜蘭蘇澳一帶海域進行密集測試，測試艇數也從一艘增加到後來的三艘，凸顯院方對該艇的重視；另一方面，當時與快奇同場亮相的碳基「碳險家一號」、龍德「黑潮」兩艘攻擊無人艇，後續動態反而較少，不過，今日有軍事迷在蘇澳的龍德船廠內拍到後者蹤影，這也是該艇自展示活動後，再度於公開水域現身。

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岸壁架設好的測試用鐵板和黑潮攻擊無人艇。（李忠衛授權提供）

李姓軍事迷向本報表示，「黑潮」攻擊無人艇今（29）日罕見在龍德造船廠六廠廠外現身，一旁還停有其他船隻；然從照片可見，此次港邊出現一塊事先架設在岸壁的鐵板，而黑潮後以10節以上（至少約18.52公里／時）速度撞向鐵板，完成該艇首次公開的「衝擊目標測試」。

而在此次動態中，「黑潮」有運用艇艏突起物來協助實施驗證，據了解，此突起物為艇用的撞擊感應器，用來協助判斷測試結果；值得一提的是，先前密集接受的「快奇」無人艇就已裝有同型設備，因此，快奇艇有機率也已展開更進階的航行撞擊測試。

黑潮攻擊無人艇航行，可見艇艏有多具突起設備，據了解，此為測試用的撞擊感應器，用以協助蒐集測試數據，判斷驗證結果。（李忠衛授權提供）

根據國軍規劃，今年度的「海、空精準彈藥射擊」操演將於8月中旬登場，除各式飛彈輪番上陣，上述的「快奇」艇有望與「劍翔」、「勁蜂」、「彈簧刀300」等國造、外購的攻擊型無人機同步亮相，一同向外界展示自身的新興戰力，為國內無人載具產業爭取新商機。

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