應對中國太平洋建軍威脅 美戰略思維著重靈活、行動力

美澳等19國在澳洲進行的「護身軍刀」軍演，旨在強化印太地區聯合嚇阻力。示意圖。（歐新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」28日報導，中國近年積極擴展飛彈、船艦及飛機武器庫規模，對美軍基地展現巨大威脅，美方重新思考應對中國的軍事策略，讓作戰單位朝向更靈活、更分散以及具備島嶼環境行動能力的方向發展，使部隊在更難被掌握的情況下，仍有辦法重創敵方。

M142高機動性砲兵火箭系統「海馬士」（HIMARS）的升級版彈藥，射程高達約500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM）25日在澳洲發射，為美國盟友使用首例。其所具備更大範圍射程及打擊移動目標能力，有助美國及其盟國在台海戰爭爆發時掌控關鍵水道。

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監督澳洲發射流程的美國陸軍部長德里斯科表示，只要觀察當前的衝突開展趨勢，就能發現讓大量軍力部署、停留在同一地點並非上策，而是要有靈活、隱匿蹤跡及快速移動的能力。

在澳洲北部的演練過程中，澳軍模擬陸基打擊敵軍船艦情境，以海馬士發射PrSM，約莫4分鐘擊中305公里外的目標，誤差不到1公尺。

澳洲智庫「澳洲戰略分析所」（SAA）研究主任海利爾形容，新型飛彈是一次「大躍進」，但仍得面對將武器運輸至特定地點的後勤問題，因為這得動用大量運輸機，海馬士對戰局的改變程度仍有待驗證。

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