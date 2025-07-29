孟加拉成最大苦主! 中國製戰機事故頻傳 10年掉了8架

圖為2009年，中國解放軍2架殲-7戰機進行飛行表演。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕孟加拉空軍1架向中國採購的殲-7 BGI教練機，本月21日在首都達卡附近發生墜毀事故，造成至少31人喪生。南韓「朝鮮日報」28日報導，中國製軍機近10年來事故頻傳，墜毀至少8架。而孟加拉當地媒體也指稱，在過去20年裡，空軍發生的11起墜機事故中，有7起是中國軍機。

報導指出，孟加拉曾在2008年、2015年和2018年發生3次殲-7墜機事故，這次是第4次。而在2個月前的5月，辛巴威也發生一起墜機事故，飛行員死亡；6月，緬甸也發生墜機事故。2022年，中國和伊朗也發生事故，巴基斯坦空軍在2020年和2022年也發生2起殲-7墜機事故。

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印度和巴基斯坦5月間爆發衝突時，巴基斯坦聲稱以中國製殲-10C戰鬥機擊落印度空軍的法國製「飆風」戰機，中國官方媒體也大肆宣揚中製武器的優越性，但做為孟加拉空軍主力戰機的殲-7，此前雖曾多次發生墜機事故，但墜落在人口密集地區、造成大規模人員傷亡的案例，仍屬首次。在當地反政府示威活動中，甚至出現「停止使用陳舊危險戰機」的口號。

報導指出，中國官方媒體對這起事故未做任何報導，對社群媒體上披露的事故消息，也加以審查以儘量減少曝光。

殲-7是中國仿製俄羅斯米格-21戰機的出口型號，目前已有巴基斯坦、孟加拉、辛巴威、伊朗等國採用，但過去10年共有至少8架墜毀。孟加拉當地媒體指稱，在過去20年裡，空軍發生的11起墜機事故中，有7起是中國軍機。

孟加拉英文報「達卡論壇報」引述1名前空軍軍官報導，墜機事故頻傳的中製戰機，由於種種限制，孟國空軍不得不繼續使用。1名前空軍航空安全軍官也對該報表示，儘管有許多建議孟國空軍應升級為歐洲製戰機的聲音，但由於政治原因和成本低廉，「我們一直在使用這種危險的戰機，置飛行員的生命於險境。」

專家指出，除了機型陳舊外，殲-7在結構上也存在安全問題。中國研發和裝備的WP-7渦輪噴氣發動機，存在可靠性問題。為了在小型機身上達到最高2.0馬赫的速度，不得不縮小機翼的寬度，因而降低操控的安全性。彈射座椅的性能也欠佳，在緊急狀態下飛行員即使彈射逃生，也經常會喪命。

分析認為，中國政府控管這起事故的相關報導，是擔心在印巴衝突後熱銷的殲-10C戰機銷路會受到影響。孟加拉也一直在考慮購買殲-10C，但此次事故可能會降低對中國戰機的信賴，讓採購決策變得複雜。

孟加拉空軍1架中國製殲-7 BGI教練機，21日墜入孟加拉首都達卡達北部郊區的里程碑學校暨學院，造成至少31人喪生。（路透檔案照）

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