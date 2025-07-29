軍方人事調動！傳黃佑民調國安會、李世強任國防部常次、林文祥接中科院長

國防部。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕軍方盛傳高層人事搬風！傳國防部常務次長黃佑民中將將調國家安全會議，中科院院長李世強調任國防部常務次長，中科院院長則由國防部軍備局長林文祥中將接任；軍備局長則由國防部採購室主任趙亞平中將接任。

據了解，國軍此次將領異動，主要源於現任國安會秘書處副處長萬文卓中將職務調動而牽動，黃佑民調任國安會、李世強接任國防部常次、中科院院長則由林文祥調任，繼續承擔先進武器裝備研發要務。趙亞平調任軍備局長後，國防部採購室主任則由副主任鄒怡堅少將升任，並晉升中將。

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消息指出，此次將領人事案，傳將在本週五（8月1日）起生效，不過國防部迄今尚未有正式公告。

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