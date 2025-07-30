長程打擊成為「護身軍刀」演習亮點 美日澳首次聯手展示反艦火力

澳洲、新加坡與美國3國的海馬士系統，在澳洲昆士蘭同時發射「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，為火力展示正式拉開序幕。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在澳洲史上最大規模的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習中，長程打擊能力成為矚目焦點，反艦飛彈實彈射擊展示美國及其盟友利用陸基發射器打擊海上目標的能力。

日本陸上自衛隊發射2枚12式反艦飛彈，精準擊中海上浮動目標。（美聯社檔案照）

「國防新聞」（Defense News）29日報導，如果當前中國與台灣之間的緊張局勢最終引發戰爭，部署在戰略性海上咽喉附近的分散、機動反艦飛彈，可能會將中國封鎖在「第一島鏈」內。

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報導指出，這場7月13日至27日舉行的大型聯合演習，出現多項「首次」，包括澳洲、日本及美國的新戰術展示，各國部隊使用「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統、多用途「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，以及日本的12式岸置反艦飛彈執行實彈射擊任務。

首先，澳洲、新加坡與美國3國的海馬士系統同時發射「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，為火力展示正式拉開序幕。這是澳洲首次發射今年3月剛接收的海馬士系統。

「護身軍刀2025」演習還進行2次海馬士「快速插入」（HIRAIN）演練，構想是利用C-130或C-17運輸機，將裝載「精準打擊飛彈」（PrSM）的海馬士，迅速空運至第一島鏈上的簡陋跑道，形成針對敵方艦艇的「防護區」（bubble）。

比HIRAIN更具戰略意義的，是美國陸軍第3多域特遣隊（3rd MDTF）15日使用「泰風」系統，發射「標準六型」（SM-6）飛彈，擊中達爾文以北海域的海上目標。這是該系統首次在美國本土以外實彈射擊。

該系統可以C-17運輸機快速空運部署，除標六飛彈外，還能發射射程更遠的「戰斧」巡弋飛彈。第3多域特遣隊指揮官葛曼（Wade Germann）表示，此次成功的標六對艦實彈射擊，「代表我們在部署、整合以及指揮管制先進陸基反艦打擊能力方面邁出重要一步。」

7月22日，日本陸上自衛隊在雪梨以南的比克羅夫特靶場（Beecroft Weapons Range），發射2枚12式反艦飛彈，精準擊中距離澳洲海岸約19英里的海上浮動目標。這次比2年前首次在南半球實彈射擊更為複雜，2枚飛彈採不同彈道同時命中目標。

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