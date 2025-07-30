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不把川普放眼裡？俄殺害烏27名平民 還批評美國的最後通牒
俄羅斯對烏克蘭平民區發動攻勢，導致至少27人死亡。（美聯社）
羅添斌／核稿編輯
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭官員29日表示，俄羅斯對烏克蘭平民區發動攻勢，導致至少27人死亡。除打擊烏克蘭外，俄羅斯還批評美國總統川普對其發出的最後通牒，稱此舉會進一步強化衝突。
根據《美聯社》報導，烏克蘭當局稱，4枚俄羅斯滑翔炸彈擊中扎波羅熱1所監獄。烏克蘭司法部指出，炸彈造成至少16名囚犯死亡，90多人受傷。
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第聶伯羅1棟三層建築也被俄羅斯飛彈部分摧毀，附近醫療設施遭損壞，包括1家婦產科醫院和1間市立醫院病房。至少3人因此喪生，其中包括1名23歲孕婦，另有2人在該地區其他地方死亡。
俄羅斯29日襲擊烏克蘭各地，造成至少27死。烏克蘭總統澤倫斯基表示，73個城鎮和村莊都遭到俄羅斯打擊。他在Telegram強調，俄羅斯的攻擊是蓄意而非意外。
另外美國總統川普29日表示，他要求俄羅斯在10天內與烏克蘭達成停火協議。對此俄羅斯國家安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，美國不應與俄羅斯玩最後通牒遊戲。
梅德韋傑夫主張，每一份新的最後通牒都是一種威脅，是邁向戰爭的一步。
值得注意的是，俄羅斯在全面入侵烏克蘭後，就一直向烏克蘭西方支持者警告，它們參與可能導致戰爭擴展到北約國家。免費訂閱《自由體育》電子報
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