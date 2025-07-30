陸軍聯兵旅「長字號」對抗操演改制更名 「陸勝1號」操演已啟動

國軍在2023年舉行「長青17號」操演時，操演前由統裁官、時任陸軍10軍團指揮官章元勳中將，主持校閱參演的聯兵1、2營、砲兵營、直屬連等部隊，眾多主戰裝備亦陳列於司令臺前，軍容壯盛。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍聯兵旅對抗操演過去都以「長字號」為操演代號，並由陸軍北中南軍團輪流主辦，但今年起不一樣了，除了改由陸軍教準部擔任統裁部之外，名稱也改為「陸勝」操演，今年下半年舉行的改制後首次聯兵旅對抗操演，名稱已改為「陸勝1號」操演。

聯兵旅對抗一般是由陸軍的聯兵旅進行南北對抗，過去也曾有海軍陸戰隊的陸戰旅對抗陸軍聯兵旅的操演，這類型的對抗操演是為模擬戰場真實景況的實戰化訓練，各部隊應透過戰場情報準備及指參作業程序，強化部隊「攻擊、防禦、遭遇、追擊、轉進」等作戰實務，並驗證「情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈、後支力」及聯合作戰計畫執行效能，肆應作戰需求，提升整體部隊戰力。

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聯兵旅對抗操演，過去都以「長字號」為操演代號，若由北部六軍團主辦就稱之為長泰操演，由南部八軍團主辦，稱為長勝操演、中部十軍團為長青操演。

但陸軍經過評估後決定在今年起改制，不僅統裁部改由陸軍教準部擔任，名稱也改為「陸勝」系列操演，今年下半年舉行的是改制後首次聯兵旅對抗操演，名稱已改為「陸勝1號」操演。

「陸勝1號」操演今年主場是在北部地區進行，陸軍六軍團指揮官（國軍第3作戰區指揮官）陳文星中將，昨日在湖口營區主持「陸勝操演任務啟始會議」，召集6軍團高勤官、處（組）長及一級單位主官與會，就操演前期整備及各項重點實施任務提示與指導，期完善各項整備措施，確保操演期間任務順利推展，達到演訓之目標。

陳文星中將指出，「陸勝操演」為年度驗證部隊戰力的重要任務，參演部隊官兵應秉持「定責、定員、定裝」，達到熟稔任務機動路線與戰術位置，除有效預防軍車事故外，同時強化戰士對於戰場環境與戰鬥動作的熟悉度，提升單兵對狀況處置的應變能力；另強調部隊主官應整合資源，妥善照顧官兵操演期間食宿，以凝聚部隊士氣與戰士們的榮譽感，達到訓練成果，為操演戰力奠定堅實基礎。

陸軍六軍團指揮官（國軍第3作戰區指揮官）陳文星中將（中），昨日在湖口營區主持「陸勝操演任務啟始會議」。（圖：取自青年日報）

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