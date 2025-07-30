雷射神盾護體！德國A400M運輸機將配備以色列反飛彈系統

德國空軍的A400M戰略運輸機，未來將全面加裝以色列研發的「J-MUSIC」指向性紅外線反制系統，以強化其在高威脅空域的生存能力。（圖：德國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代戰爭的教訓，正迫使各國空軍重新思考大型機隊的生存能力。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，德國已簽訂價值2.6億美元（約新台幣元）的合約，向以色列國防科技大廠埃爾比特系統（Elbit Systems），採購其先進的「指向性紅外線反制系統」（DIRCM），為其A400M戰略運輸機隊加裝「防禦神盾」。

這項採購案由德國聯邦國防軍裝備、資訊技術與運用辦公室（BAAINBw）主導，旨在強化A400M運輸機在高威脅空域中的生存能力。這套名為「J-MUSIC」的系統，能即時防禦來自紅外線導引飛彈的攻擊，特別是單兵攜帶式防空飛彈（MANPADS）的威脅。

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「J-MUSIC」系統整合了先進的雷射技術與高性能熱影像感測器，能自動偵測、追蹤來襲的飛彈，並在飛行途中以雷射光束將其中和，整個過程無需飛行員介入。其模組化設計，使其能廣泛應用於各種飛行平台。

埃爾比特系統總裁兼執行長馬赫利斯（Bezhalel Machlis）表示，該公司的DIRCM技術已獲以色列、荷蘭、義大利等多國空軍信賴，此次與空中巴士防衛與太空公司（Airbus Defence and Space）的合作，將直接貢獻於德國A400M機隊的安全與戰備能力。

報導引述西方軍事專家看法指出，紅外線導引飛彈，依然是低空飛行的固定翼飛機與直升機最常見的威脅。德國此次的投資，反映了在現代戰爭中，保護運輸機等高價值戰略資產，已成為各國空軍不可忽視的優先要務。

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