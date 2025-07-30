中國逕啟用M503航路W121銜接線 國台辦：平均每天飛15架次

中國日前逕行啟用M503航路W121銜接線，使共機航路靠近海峽中線。中國國台辦發言人陳斌華今日表示，7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國日前逕行啟用M503航路W121銜接線，使共機航路更靠近海峽中線。中國國台辦發言人陳斌華今日表示，7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次。

陳斌華在國台辦例行記者會說，M503航線W121銜接航線啟用以來，整體運轉安全平穩。7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次，縮短了有關航線距離，緩解了航路擁堵，減少了航班延誤。

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陳斌華聲稱，事實證明，啟用M503航線W121銜接航線，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

陸委會此前指出，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123三條航路的運行，兩岸雙方曾於2015年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6海浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

陸委會批評，中方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安，該會表達強烈遺憾，並要求中方儘速透過既有機制與我方協商。

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