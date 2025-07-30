無人機園區軍民整合 冷金緒：戰時民用無人機可立即酬載武裝化

政府規劃設立無人機園區，打造非紅供應鏈，軍方同時也在無人機園區建立「AI算力中心」。圖為中科院研製的「劍翔」反輻射無人機。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕受俄烏戰爭啟發丶世界各國都在強力發展無人機及反制無人機的戰術戰法，無人機的量產及民用無人機在戰時如何快速轉換投入作戰，更是各國發展重點，我國軍方明年起計畫採購近5萬架無人機，經濟部航太小組也規劃另增近5萬架無人機的需求，這使得國家無人機園區在以非紅供應鏈的前提下，管理及運用格外重要。

前中科院副院長冷金緒在卸任後擔任中科院顧問，長期關注無人機發展的冷金緒，以「我國民雄園區無人機開發與產業發展策略」為題發表專文，軍武頻道取得授權，並以全文轉載發表如下：

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壹丶機遇與挑戰

烏俄戰爭中，無人機展現高度的應用與巨大不對稱戰略價值，同時，無人機技術也廣泛應用在消費型、商用型範圍。世界各國積極投入產品創新開發；然我國為與世界競逐必須掌握產品設計及核心技術，取代以往代工生產供應模式，此為民雄園區所面臨的挑戰與使命。

因此民雄園區籌建目標是將東、西園區共同打造成能夠整合產官學研及結合中科院過去系統發展經驗，建立我國具備設計、驗證、生產及測試的無人機創新科技產業園區，導入軍、民共通標準規格及敏捷式發展流程，快速產品研發設計及量產構型驗證，輔導技轉國內業界量產製造，強化國防量產韌性並寓軍於民，戰時各式民用無人機亦可立即酬載武裝化，民轉軍用投入作戰。

貳丶無人機開發與產業發展解決方案

民雄園區的永續發展，可借鑒中科院系統設計開發經驗、匯集我國學研人才技術資源、注入產業界製造能力，導入世界無人機新創公司軟硬體同步發展的「敏捷式開發」流程，從設計思維到製造模式全面革新，融入以AI技術、開放架構、軟體定義、數據驅動的敏捷核心元素，提供從任務需求、系統設計、生產製造、測試驗證之同步敏捷流程，首先是「快速的需求轉換設計」，利用生成式AI模型與資料庫，將概念的任務需求快速轉化為具體的系統性能參數；接著是「確立飛控氣動外型」，以電腦輔助設計工具（CAD/CAE）建立氣動力外型，迅速交付專業供應商3D列印及CNC車床打樣縮尺風洞模型，並進行實體風洞吹試，優化氣動力外型，同時進行各模組化設計製造，採「數位孿生虛實整合」即研即測，快速進行模擬找出最佳化系統架構，完成量產構型驗證。

除了上述新型無人機快速開發外，亦可針對交軍服役的無人機，依國軍需求參數，透過人工智慧、機器學習與虛實模擬驗證，迭代優化系統性能，以滿足作戰時需。

參丶未來園區經營與管理

一、 分析我國計4類型（國科會科學園區（3部17個）、經濟部產業園區（68個）、縣市政府產業園區（62個）、私人產業園區（90個）） 園區，各類型園區的經營以「科學園區」服務最全面，園區面積平均為263公頃，產值、收益為最高，亦成功創造台積電護國神山的成功模式。

二、 民雄無人機園區面積僅20公頃，規劃招商目標100家（系統廠商標廠約10家、模塊化標準廠商約70家、客製化建廠約20家，約50%進駐可達損益平衡）。近期第二次問卷170家，72家表達進駐意願，以電子、光電、航太製造等高附加價值為主，其優先需求項目為產品研發、測試驗證與試飛場域。

三、 為整合國內產官學研，迅速打造民雄無人機創新科技園區，未來民雄園區的經營以效仿科學園區較佳，須有長期研發經費投入才能奠基永續發展的基礎，促使進駐產業掌握核心技術，並藉由東西側園區共同協作，加速軍、民系統開發驗證並迅速技轉到全國各母公司大量生產，創造無人機產業韌性。

四、為能永續經營，園區的基礎設施尚包含智慧能源管理並朝向綠色減碳目標，同時規劃「無人機資安與數位韌性」實驗室、落實非紅供應鏈。

肆丶結語

未來民雄園區將整合產官學研各項資源，建立系統開發團隊及技術發展能量，成為臺灣無人機產業發展的重鎮！

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