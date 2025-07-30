美軍亮劍印太！演練HIMARS島嶼閃電戰 強化機動打擊

澳洲陸軍於聯合演習期間試射HIMARS高機動多管火箭系統搭載的精準打擊飛彈（PrSM），驗證遠距精準火力快速部署能力。（圖取自澳洲國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍持續強化在印太地區的戰術演練，近期在澳洲主導的「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 2025）聯合軍演中，實地驗證一套機動靈活的「打了就撤」作戰模式。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，美軍聯合盟國部隊，將一套「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統空運至偏遠島嶼，完成模擬打擊後立即撤離，整體行動迅速高效。

此次演習在澳洲領地聖誕島（Christmas Island）進行，由美國、澳洲與加拿大三國協同執行。一架加拿大皇家空軍的C-17A運輸機搭載美軍HIMARS火箭發射車與澳洲士兵降落後，隨即展開部署與模擬打擊任務。行動完成後快速裝載，機組與人員立即撤出。

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此種部署方式旨在驗證盟軍能否將地面火力快速投射至戰略位置，再在敵方反擊前轉移，有效提升部隊生存率與打擊彈性。這項測試展示出HIMARS在遠程高機動部署上的潛力，對於因應印太地區廣大海域可能衝突環境，極具戰術意義。

根據報導，美軍此次演練所使用的HIMARS發射系統，具備搭載「精準打擊飛彈」（PrSM）的能力，射程約500公里，並已在2024年成功命中移動中的海上艦艇靶標。這種精準打擊能力正逐漸成為美軍關鍵的遠程反艦戰力。

美軍第17野戰砲兵旅的艾德・圭爾菲中校（Lt. Col. Ed Guelfi）表示：「我們共同快速部署了HIMARS，以展示我們有能力在任何我們選擇的時間與地點，投射戰鬥力量。」

此次部署測試屬於聯合演習的一環，不僅強化多國部隊之間的協同能力，也展現美軍針對遠征型打擊概念的落實。透過快速空運火力進駐前線島嶼，美國與盟國正調整應變模式，面對未來潛在衝突態勢。

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