烏克蘭前線悲歌 法新社直擊防空部隊絕望消耗戰

烏克蘭第59旅防空單位士兵，在第聶伯彼得羅夫州的向日葵田中，操作蘇製ZU-23雙管防空機砲，對俄軍無人機開火。烏軍前線仍倚賴冷戰時期裝備，對抗俄軍數百架「天竺葵」（Geran）無人機的夜間攻勢。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭東部的夜空中，刺耳的嗡嗡聲劃破寂靜，隨後是連串的爆炸與閃光，火藥味瀰漫在向日葵田之上。根據法新社的戰地直擊報導，一支裝備著蘇聯時期老舊武器的烏克蘭防空部隊，正以疲憊不堪的身心，抵禦著俄羅斯排山倒海而來的無人機攻擊。

他們面對的，是俄羅斯大規模生產、源自伊朗技術的「天竺葵」（Geran，俄軍版Shahed-136）自殺式無人機。這些廉價卻致命的武器，自2022年戰爭爆發以來，便持續對烏克蘭的城鎮進行毀滅性打擊。在法新社記者跟訪的那個夜晚，俄軍就發射了344架，最高紀錄單夜更曾超過700架。

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49歲的士兵瓦西爾（Vasyl）坦言，戰況日益艱難。他說：「它們（無人機）的飛行軌跡混亂且無法預測，變得更難摧毀了。」他所在的部隊，仍在使用短程的老舊防空砲，面對不斷升級、飛行高度更高、且能中途變向的新型無人機，顯得力不從心。

在鄰近的巴夫洛格勒市（Pavlograd），另一名士兵亞歷山大（Oleksandr）則聚焦在親情的斷聯與雷達畫面的無助上。他緊盯著雷達上冒出的數百個紅點，無奈地說：「我們無能為力，那不是我們的防區。」遠方傳來爆炸聲，地平線被染成緋紅色。那一刻，他住在城裡、年僅20歲的女兒，沒有接電話。

報導指出，這場不對等的消耗戰，凸顯了烏克蘭的戰略困境。儘管總統澤倫斯基已從盟友手中獲得數套先進的愛國者（Patriot）飛彈系統，但這些珍貴的武器，僅能用於保衛首都等高價值目標。面對俄軍的「機海戰術」，廣大的前線地區，仍得依靠像瓦西爾這樣的部隊，以極限的身心狀態苦苦支撐。

這些前線士兵平均每晚只能睡上兩小時，甚至得以二戰時期的老舊機槍，對著天空盲目掃射，希望能僥倖擊落一兩架。日出時分，疲憊寫在每個人的臉上。瓦西爾看著手機裡兩個金髮孩子的照片說：「我是為了他們才在這裡的。」

烏克蘭第59旅防空單位士兵，從軍用卡車上觀察空域，準備以蘇製ZU-23防空機砲應對俄羅斯無人機來襲。俄軍大量使用源自伊朗的「天竺葵」無人機，對烏克蘭造成持續威脅。（法新社）

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