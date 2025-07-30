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共軍上半天出動33架次軍機 配合共艦「戰備警巡」擾台
國防部今（30）日表示，自上午8時15分起，陸續偵獲共軍出動33架次軍機，配合軍艦實施「聯合戰備警巡」，騷擾我國北、中及西南空域。軍方以防空丶反艦飛彈應處。圖為漢光演習期間，愛國者飛彈部署於北市河濱公園情形。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台文攻武嚇，國防部今（30）日表示，自上午8時15分起，陸續偵獲共軍出動33架次軍機，配合軍艦實施所謂「聯合戰備警巡」，騷擾我國北、中及西南空域。
國防部今天中午表示，自上午8時15分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其中23架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。免費訂閱《自由體育》電子報
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