賴總統點將》新任「軍法中將」吳逸聖 曾說萬劍彈攻敵軍事目標合法

總統府今舉行新一波的將官晉任典禮。軍方人士今天說，國防部法律事務司長編階為中將，是軍法系統將領當中，位階最高的一位，可以用「軍法界的龍頭」來形容，新任法律事務司長為吳逸聖中將。圖為時任法律司人權保障處處長吳逸聖少將，參加國防部記者會答覆媒體詢問。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府今舉行新一波的將官晉任典禮，共有2位新科中將丶5位少將由賴總統親自授階。軍方人士今天說，國防部法律事務司長編階為中將，是軍法系統將領當中，位階最高的一位，可以用「軍法界的龍頭」來形容，新任法律事務司長為吳逸聖中將，也是繼2020年沈世偉升任法律事務司長丶晉任軍法中將之後，時隔5年，國軍軍法系統產生的新任軍法中將。

吳逸聖過去曾任國部法律事務司人權保障處長丶最高軍事法院院長等職。此次的軍法系統將領調整，在於擔任法律事務司長5年的沈世偉屆齡退伍，因而帶動一連串的軍法將領職務調整。

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吳逸聖過去多次在國防部例行記者會中，說明國軍在面對共軍挑釁威脅的國際法應處問題，也對保障國軍人權多有著墨說明。有一次在例行記者會，媒體詢問烏克蘭在戰場上使用美援的集束彈，是攻擊俄軍重要目標的利器，但因殺傷範圍大，也易造成平民的傷亡，國軍的萬劍彈系統，同樣屬於集束彈的一種，攻擊時會釋放大量微小炸彈造成大範圍殺傷的效果，是否符合。

吳逸聖指出，針對集束彈藥適法性，按照集束彈藥公約第1條規定，禁止使用的義務適用於締約方而不及於非締約國，而台灣、美國、中國及俄國等，均非集束彈藥公約締約國。武裝衝突法中也沒有對集束彈藥明文規範，因此國際社會對於集束彈藥武器沒有一致共識，如果台灣是針對軍事目標使用相關彈藥，符合武裝衝突法的作戰方法。

今天舉行的新任將官晉任典禮，新科中將為：國防部法律事務司長吳逸聖中將丶空軍司令部政戰主任虞德忠中將。5位新科少將為：國防部法律事務司法紀調查處處長吳純顯丶陸軍（航特部）特戰指揮官苑汝瑋丶軍備局廠長黃教展丶憲兵地區指揮部指揮官楊怡泰以及空軍戰術戰鬥機聯隊聯隊長廖伯文。

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