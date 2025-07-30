說好的武器呢？ 審計部揭國軍後備裝備編現比僅7成 這四類不到6成

圖為步兵206旅砲兵營召員，於本月14天教召期間實施105公厘榴彈砲操作演練。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部4年前啟動後備戰力提升專案，以增編5支步兵旅為起點，先後實施新制14天教召、新設縣市守備旅等政策，滿足「寓兵於民」的目標；與此同時，陸軍也編列預算大買個裝、武器。不過，審計部報告指出，陸軍轄下守備部隊裝備編現比僅7成，其中4類裝備更不到6成；國防部除要求軍備局加速產製，也將優先考量軍援撥補，滿足後備編裝所需。

審計部昨（29）日發布2024年度中央總決算報告指出，國軍近年盱衡防衛作戰需求，相繼增編守備部隊以提升後備戰力，並依任務特性，區分成第一類的「灘岸守備部隊」、第二類「縱深及城鄉守備部隊」及第三類「重要目標防護部隊」，後依各類部隊需求籌補輕、重兵器，但以第一類部隊需求為優先。

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圖為台中市後備第一旅步四營幹部，於14天教召期間指導召員進行機槍專長恢復訓練。（全動署後備指揮部官方Facebook）

而前述需求缺口，陸軍已編列新台幣4億2889萬餘元經費，規劃今（2025）、明（2026）兩年分批製繳2060挺班用機槍；前（2023）年則編列5億2109萬餘元的年度預算，另為第一類守備部隊採購1894具榴彈發射器、319挺榴彈機槍及4235把手槍。

審計部追蹤後指出，上述後備編裝籌補案皆有顯著延宕問題。原定2021至2023年籌獲的2060挺班用機槍，因委製的軍備局205廠受遷廠等外部因素影響，全案早於2022年就修訂期程，延後3年結案；至於第一類守備部隊3項共6448件裝備，截至今（2025）年4月僅榴彈發射器完成接裝，另2項則規劃今年6月底前分批解繳，實際獲得期程比原先規劃晚約1.5年。

國軍各類型後備部隊裝備編現比一覽。（統整自審計部中央總決算報告；本報製圖）

另據審計部統計，截至去（2024）年9月初，國軍三類守備部隊裝備編現比約7成，又以第三類「重要目標防護部隊」的63.91％最低；若進一步分析各類裝備編現比，除僅百分之7的車輛可遂行徵購徵用補足，在工兵、通信、觀測、衛勤4類裝備方面，整體編現比更落在3成5至5成3之間，均不及6成。

審計部建議，國防部應持續積極辦理裝備平衡調撥，並衡酌國防預算資源建案籌獲，以改善後備裝備缺裝情形；對此，國防部表示，現已要求205廠加班趕製，管制於期限內完成交裝，另針對後備部隊裝備不足數，已納入軍援／物資統籌分配撥補參據，接續管制建案協助籌獲。

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