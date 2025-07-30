國機國造之勇鷹高教機好用嗎? 審計部：發動機3年壞148次

圖為國機國造勇鷹高教機。（資料照，記者王憶紅攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空軍勇鷹高級教練機陸續交機中，自2021年接裝至今已獲逾40架，預計66架全部於2026年交畢。不過，根據審計部發佈的總決算報告發現，勇鷹機部分無線電機等裝備故障頻傳，甚至有同一件裝備故障超過3次以上。另外勇鷹機的發動機也受損頻繁，3年發生148次故障，影響妥善率。

空軍以「虹翔三號」為計畫代號採購66架AJT勇鷹高教機，總金額686億元，預計115年要交機完畢，審計部報告指出，到去年10月16日查核日為止，勇鷹機交機37架，由國防部與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。

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不過，審計部發現，勇鷹機從110年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。另有部分品項的維修期程長，甚至達707天也尚未修復。

審計部進一步指出，勇鷹機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，至查核日為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。

國防部對此回覆表示，空軍以強化產製期間的驗收機制，要求中科院督促漢翔釐清裝備系統頻繁故障原因，並訂定系統件修復期程，每周檢討並優先處理超過90天與急需品項。並透過原廠改善硬體製程、升級軟體版本等，提升修復效率和可靠度；另針對F124發動機頻繁受損問題，空軍已完成發動機損傷調查，要求中科院督導修復並釐清是否有組裝瑕疵。

圖為勇鷹高教機同序號系統件於保固期間內故障3次以上情形。（圖取自審計部）

經國號戰機維修 部分零件延遲修復達六年

審計部另指出，經國號戰機循策略性商維委由漢翔執行廠級維修，由國防部與漢翔簽約提供技術支援、供應品採購和維修服務。但截至今年4月，空軍向漢翔下單維修，卻有11項、240件超過維修期限一年仍未修復，其中有部分品項延遲修復更超過6年，影響經國號戰機妥善率。

空軍對此回覆，空軍保修指揮部已要求漢翔器材修復及籌補作業納入每周追蹤，暫緩付款給漢翔，要求漢翔強化故障預警、供應鏈管理等作為，並規劃在116年簽訂新約時增訂報價時限和違約罰則，以避免延宕修復的期程。

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