豪華越野休旅也能拉大砲！ 泰國「路虎」拖105mm榴砲展開行動

泰國陸軍使用Land Rover Defender車系,拖曳一門新購的LG1 105公厘榴彈砲,在公開場域集結、整備,被目擊的拍攝地點很可能位於邊境附近。(圖片取自@JonHawkes275的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕價值約300萬元的民用豪華休旅車,也能成為「粗勇」的重砲牽引車輛!社群媒體近日流傳數張泰國陸軍使用Land Rover Defender車系,拖曳一門新購的LG1 105公厘榴彈砲的畫面,據傳,這個組合可能參與了近期泰柬邊境衝突行動,可說是軍民產品合用的代表之一。

泰柬邊境衝突近日稍微落幕,社群媒體上也流傳不少泰國軍方部署軍隊的畫面,其中又以民用豪華越野牽引火砲的畫面蔚為奇觀,可見數輛被漆上軍綠色的英國「路虎」(Land Rover)Defender越野休旅,拖著新購的法製LG1 MkIII 105公厘輕型榴彈砲,在公開場域集結、整備,被目擊的拍攝地點,很可能位於泰國邊境附近。

Land Rover Defenders from the Thailand army towing LG1 MK3 105mm howitzers towards the Cambodian border...#war #thailand #LandRover #defender #cambodia #thai #LG1 #MK3 #105mm #artillery #RedLeg pic.twitter.com/p8hqhpNah8