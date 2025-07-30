豪華越野休旅也能拉大砲！ 泰國「路虎」拖105mm榴砲展開行動

泰國陸軍使用Land Rover Defender車系，拖曳一門新購的LG1 105公厘榴彈砲，在公開場域集結、整備，被目擊的拍攝地點很可能位於邊境附近。（圖片取自@JonHawkes275的X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕價值約300萬元的民用豪華休旅車，也能成為「粗勇」的重砲牽引車輛！社群媒體近日流傳數張泰國陸軍使用Land Rover Defender車系，拖曳一門新購的LG1 105公厘榴彈砲的畫面，據傳，這個組合可能參與了近期泰柬邊境衝突行動，可說是軍民產品合用的代表之一。

泰柬邊境衝突近日稍微落幕，社群媒體上也流傳不少泰國軍方部署軍隊的畫面，其中又以民用豪華越野牽引火砲的畫面蔚為奇觀，可見數輛被漆上軍綠色的英國「路虎」（Land Rover）Defender越野休旅，拖著新購的法製LG1 MkIII 105公厘輕型榴彈砲，在公開場域集結、整備，被目擊的拍攝地點，很可能位於泰國邊境附近。

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牽引式火砲在陸上行進並不算稀有，不過，以往多以軍用卡車或履帶車輛牽引，使用民用豪華越野車來拖曳倒是相當少見。一般來說，柴油動力的Land Rover Defender約有635匹馬力，拖曳性能高達約3500公斤，車載的進階拖曳輔助功能讓倒車更輕鬆，同時這款車系擁有電動絞盤，以及涉水90公分的能力。

至於法國製的LG1 Mk.III 105公厘火砲，是泰國陸軍新接收的輕型榴彈砲，專為快速機動部署所設計，全重約1520公斤，全長僅3.15公尺，每分鐘最高射速12發，最大射程約17公里；相較於國軍現役的M101 105公厘以及M114 155公厘榴砲來得更遠。

法國製的LG1 Mk.III 105公厘火砲是泰國陸軍新接收的輕型榴彈砲，專為快速機動部署所設計，全重約1520公斤，全長僅3.15公尺。（圖片取自@VR_NSR500的X帳號）

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