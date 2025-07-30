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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

反制無人載具威脅 巴西海軍A-4攻擊機練習用機砲打掉無人機

2025/07/30 16:46

巴西海軍所屬A-4「天鷹」攻擊機已完成現代化升級，近期開始投入反制無人機訓練。（路透檔案照）巴西海軍所屬A-4「天鷹」攻擊機已完成現代化升級，近期開始投入反制無人機訓練。（路透檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕在無人載具成為戰場要角之際，如何強化反制戰力已成各國軍隊發展重點。外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，巴西海軍正驗證A-4「天鷹」攻擊機以20公厘機砲擊落「女妖」無人機的能力，尤其這型無人機體積小巧、飛行時速達200公里，如何在有限反應時間內打下目標，對於飛行員考驗甚大。

根據《海軍新聞》報導，無人載具在各個作戰場域逐漸構成威脅，巴西海軍第一攔截與飛行中隊日前已著手A-4攻擊機攔截、摧毀無人機的能力，藉此保護艦隊與基地安全。在此之前，A-4攻擊機已完成現代化升級，包括數位駕駛艙、顯示器、雷達、任務與武器系統等，解決了該型機較為過時的問題，藉此因應未來的新興威脅。

巴西海軍A-4攻擊機攔截的無人機，是英國QinetiQ公司生產的「女妖」無人機，這型定翼無人機的機身長度2.84公尺、翼展2.49公尺、高度0.86公尺，最高飛行時速可達200公里。由於體積小巧、速度快，即使在短距離內對準目標開火，對於A-4飛官而言仍是一大考驗。圖為美國陸軍操作的「女妖」無人機，巴西海軍將其用於扮演A-4攻擊機反制對象。（路透檔案照）圖為美國陸軍操作的「女妖」無人機，巴西海軍將其用於扮演A-4攻擊機反制對象。（路透檔案照）

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