射程比ATACM多50％以上 英媒評析：PrSM可改變台海遊戲規則

英媒近日評析，PrSM飛彈將有望改變美、中在太平洋的遊戲規則，特別是台海爭端。圖為今年2月，美軍在白沙飛彈靶場進行精確打擊飛彈（PrSM）的飛行測試。（圖片取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕澳洲砲兵日前在與美國共同進行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演中，由「海馬士」多管火箭系統中實射新的精準打擊飛彈（PrSM），展現驚人戰力；對此，英媒近日評析，PrSM將有望改變美、中在太平洋的遊戲規則，特別是台海爭端；一來射程達500公里的PrSM的比射程約300公里的ATACM更遠，二來遠距精準打擊能對中國造成重大心理壓力。

澳洲陸軍成功在太平洋射擊PrSM飛彈後，英國媒體《衛報》也發表評析表示，美國和中國在太平洋地區展開了激烈的軍備競賽，而台灣的命運也懸而未決；美國的戰略核心，是一項能夠對中國海軍造成毀滅性打擊的新技術，而精準打擊飛彈（PrSM）正是為此而生。

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報導分析，PrSM在射程上可達500公里，且「海馬士」的單一發射箱可裝備2枚PrSM；相比已問世30年、最大射程僅約300公里的ATACM戰術飛彈，PrSM更具優勢，且體積龐大的ATACM一次只能裝載1枚。PrSM飛彈將新一代改的進與「海馬士」和MLRS系統的優勢相結合，具有快速、靈活且相對容易偽裝的特點，可以對試圖入侵的中國艦艇造成嚴重破壞。

卡托研究所（Cato Institute）高級研究員班道（Doug Bandow）表示，這些精準打擊飛彈（PrSM）即便未開一槍，也已對中國造成重要的心理震撼，並可能讓北京領導層考慮推遲其擴張野心。他補充，這些飛彈可望大幅提升對中國艦隊的風險，若部署PrSM飛彈將是相當重大的壓力與影響。

報導也指出，如果台灣淪陷，就意味著失去一個抵禦北京擴張主義的關鍵戰略緩衝；反之，如果中國不能佔領台灣，將對政權造成沉重打擊，幾乎肯定會導致習近平的垮台。

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