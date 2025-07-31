賴總統點將》「人間凶器」升少將 苑汝瑋丶楊怡泰經歷太驚人

苑汝瑋早期曾任陸軍兩棲偵察營的營長，這個部隊就是俗稱的「海龍蛙兵」，每位隊員都要具備「陸上（跑走）萬公尺、海上（游泳）5公里」的優異體能戰力，還要有絕壁登降、戰鬥潛水、野外求生、滲透、破壞與襲擊等「十八般武藝」。圖為苑汝瑋在擔任特戰訓練中心指揮官時，期勉新科蛙兵們不忘受訓期間所學，持續精進自我，稱職扮演國家安全守護者的角色。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府在30日舉行新任將官晉任典禮，包括國防部法律事務司長吳逸聖中將丶空軍司令部政戰主任虞德忠中將及5位新科少將，新科少將當中，新任陸軍特戰指揮部指揮官苑汝瑋，與新任憲兵204指揮部指揮官楊怡泰，職務經歷相當驚人，兩人都擁有特種部隊部隊長的歷練。

海龍蛙兵訓練十分嚴格，圖為戰技操練情形。（資料照，記者吳正庭攝）

苑汝瑋早期曾任陸軍兩棲偵察營的營長，這個部隊就是俗稱的「海龍蛙兵」，每位隊員都要具備「陸上（跑走）萬公尺、海上（游泳）5公里」的優異體能戰力，還要有絕壁登降、戰鬥潛水、野外求生、滲透、破壞與襲擊等「十八般武藝」，統領兩棲偵察營的營長，戰技丶體能更是超乎常人。苑汝瑋一路在特戰部隊服役，在奉調擔任特戰指揮部指揮官之前，則是空降特戰訓練中心指揮官丶陸軍司令部情報處長等職，具有高空與特種跳傘的資歷，可說是集陸海空三棲戰技於一身的優秀將領。

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新任憲兵204指揮部指揮官楊怡泰（右），部隊經歷驚人，他曾經是俗稱「夜鷹特勤隊」的憲兵特勤隊隊長。圖：取自總統府網站。

憲兵系統的楊怡泰，部隊經歷更是驚人，他曾經是俗稱「夜鷹特勤隊」的憲兵特勤隊隊長，晉任少將之前，則是憲兵訓練中心指揮官。「夜鷹特勤隊」是軍方少幾個甲種特勤隊之一，由於特勤隊訓練極為嚴苛，還要負責全國的反劫機及臺灣北部地區的反劫持、反破壞任務，成員人人穿著一身黑衣，因此被稱為「夜鷹特勤隊」，更有著「人間凶器」的稱號。

楊怡泰卸任憲兵特勤隊隊長之後，幾經部隊歷練並調任為台北憲兵隊隊長一職，當時曾發生一件軍紀風波，一位憲兵隊的軍官酒後失控在營區叫囂，還挑釁趕來處理的憲兵隊隊長楊怡泰，結果那位鬧事的軍官真的是惹錯人了，楊怡泰一秒就把失控軍官撂倒在地進行壓制。

憲兵特勤隊因大多穿著黑色任務服裝，而有「夜鷹特勤隊」稱號，標準裝備不僅要著防火頭套，甚至還要戴上猶如鐵面人的防彈頭盔，同時配有精密夜視鏡等夜戰反恐裝備。（資料照）

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